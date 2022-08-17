Bakan Nebati: Tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşa sağlanan vergi kolaylıklarına ilişkin, "Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz. Kimi zaman geniş kitleleri, kimi zaman henüz hayata geçirilmemiş işletmeleri destekliyoruz. Gece gündüz demeden gencinden yaşlısına kadar her vatandaşımıza, temel gıdadan asgari ücrete varıncaya dek, vergi boyutu ile nasıl destek olabileceğimizi hesaplıyor ve gecikmeden bu adımları atıyoruz" dedi.

Yatırımcıya sağlanan KDV kolaylıkları: KDV'de alıcı mükelleflerin satıcı mükelleflere bağlı olumsuzluklardan etkilenmemesi amacıyla 'İsteğe Bağlı Tam Tevkifat' uygulamasını hayata geçirdik. İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılara, ihracat bedelinin yüzde 10'una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep etme imkanı getirdik. İmalat sanayiine yönelik Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan inşaat yatırımlarındaki istisnayı 2025 yılı sonuna kadar uzatırken turizm inşaat yatırımlarını da kapsama aldık ve istisna uygulamasını kolaylaştırdık. Dahilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin KDV'siz alınabilmesine yönelik uygulamayı 2025 sonuna kadar uzattık. Sanayi Sicil Belgesi'ne haiz olan sanayicilerin, imalat sanayiinde kullanılmak üzere alacakları yeni makine ve teçhizatlar için Yatırım Teşvik Belgesi olmasa dahi 2022 yılı sonuna kadar KDV istisnasından yararlanmalarına imkan sağladık. 6745 sayılı Kanun'un 80'inci maddesi kapsamında teşviklerden yararlanmasına karar verilen teknolojilerin geliştirilmesi için Ar-Ge faaliyetleri sonucunda üretilen elektrik motorlu taşıt araçlarının geliştirilmesine yönelik verilen mühendislik hizmetlerine ilişkin istisna uygulaması getirdik."