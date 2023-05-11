Bakan Karaismailoğlu: Türkiye yüzyılında çok önemli hizmetler yapacağız

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye yüzyılında ülkemize, şehrimize çok önemli, çok büyük hizmetler yapmanın başlangıç ??noktası 15 Mayıs sabahı olacaktır. 15 Mayıs sabahı hakikaten farklı bir Türkiye, farklı bir dünya için inşallah kürek çekmeye başlayacağız. Çok heyecanlıyız" dedi.

AK Parti'nin Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da bir otelde düzenlenen 'Trabzon Yüzyılı Vizyon Projeleri Lansman Toplantısı'nda konuştu. Seçime çok az bir zaman kaldığını ve heyecanlı olduklarını belirten Karaismailoğlu, "Bu sabah şafak 3 dedik. Hayırlısıyla, kazasız belasız Sayın Cumhurbaşkanımızın da liderliğinde Türkiye yüzyılında ülkemize, şehrimize çok önemli çok büyük hizmetler yapmanın başlangıç ??noktası 15 Mayıs sabahı olacaktır. 15 Mayıs sabahı hakikaten farklı bir Türkiye, farklı bir dünya için inşallah kürek çekmeye başlayacağız. O yüzden çok heyecanlıyız. Bu üç günü de milletimizle birlik beraberlik içinde olarak tamamlamak için çabalayacağız. Biz 14 Mayıs seçimlerini Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli seçimleri olarak gördük. Bunu da sürekli anlatıyoruz" diye konuştu.

Trabzon Boztepe'de askeriyeye ait arazinin de şehre kazandırılacağını belirten Karaismailoğlu, "Ortahisar belediyemiz çok başarılı bir proje gerçekleştirdi. Seyir terası projesini yaptı. Orada da şehrimize değer katan çok önemli bir proje yapıldı. Bir de onun üst tarafında askeriyenin kullandığı bir alan vardı. Burası da geçmişte konu olmuş ama daha sonra iş kilitlenmiş bir yerde kalmıştı. Belediye başkanımızla konuştuğumuz zaman buranın devir alınması noktasında talepte bulunduklarını ve ilerleyemediklerini söylediler. Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar komutanımızla beraber olağanüstü uğraştık. 10 günlük bir kısa sürede bütün işlemlerini tamamladık ve 70 bin metrekare büyüklüğündeki Boztepe Şehir Kışlası'nı artık Trabzon'a kazandırmış olduk. Çok kıymetli bir arazi. İnşallah bu arazi, en güzel şekilde yürüme-spor alanları, koşu parkurları ile birlikte çok farklı bir yaşam alanı olacak" dedi.