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Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağı müjdesini vermiş, artış oranı yüzde 37,57'den yüzde 42,6'ya yükselmişti. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ek zam daha yapıldı. Müjdeyi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz." ifadeleriyle duyurdu.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş zammı artış oranının yüzde 37,57'den yüzde 42,6'ya yükseltilmesi sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisine bir ek zam daha yapıldığını duyurarak, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, TRT Haber özel röportajında önemli açıklamalarda bulunarak SSK ve Bağ-Kur emeklisine yeni müjdeyi verdi.

Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruzÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yapılan Kabine Toplantısı'ndaki açıklamasında SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 artış yapılacağını duyurarak artış oranının 42,6'ya yükseltildiğini ifade etmişti. Bakan Işıkhan bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini bildirdi.

"ARTIŞ ORANINI YÜZDE 49,25'E YÜKSELTİYORUZ"

Bakan Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2024'ü 'Emekliler Yılı' ilan etmiştik. Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz. Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum; SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Emre İliksiz - Ekonomi

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Yorumlar (4)

Erdal Albayrak:

Er en düşük maaş ne oldu simdi

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Aydın Elmalı:

100/100 yapsan ne olur, her kalemde fahiş artışlar var onlara dur demeden olmaz bir şey

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Ahmet Nuray:

Şimdi adalet yerini buldu . Hayırlı olsun

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ekrem celebi :

Korkunun ecele fsydasi yok der atasözümüz.sandikta gorusecegiz

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