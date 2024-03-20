Bakan Bayraktar, Nallıhan'da madenciler ve aileleriyle iftar yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nallıhan'da madenciler ve aileleriyle iftar yaptı.

Bakan Bayraktar, Çayırhan Kültür Merkezi'nde madenciler ve aileleriyle bir araya geldiği iftar programında, Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmayı hedeflediklerini söyledi.

Maden projelerinin ekonomiye kazandırılmasının önem taşıdığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu projeler aynı zamanda istihdam demek. Burada binlerce kardeşimiz, madenlerde, enerji tesislerinde ve diğer sanayi tesislerinde çalışıyor. İnşallah kuracağımız yeni tesislerle burada istihdamı daha da arttıracağız. Burada adeta üç nesildir madenlerimizde çalışan kardeşlerimiz var. İnşallah gençlerimize yeni, güçlü istihdam imkanları sağlayacağız."