Aziziye Güllüce His Göleti'nde Son Aşamaya Gelindi

Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Aziziye Güllüce His Göleti projesi, tamamlandığında 700 dekar tarım alanını sulayacak. Müdür Oğuzhan Yavuz, inşaat sahasında yapılan çalışmaları inceledi.

Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü'nün yürüttüğü ve tamamlandığında 700 dekar tarım alanını sulayacak olan Aziziye Güllüce His Göleti'nde sona doğru gelindi.

Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürümüz Oğuzhan Yavuz, beraberindeki ekip ile birlikte yıl sonunda tamamlanması planlanan ve tamamlandığında 700 dekar tarım arazisinin sulanmasına hizmet edecek olan Erzurum Aziziye Güllüce His Göleti inşaat sahasında bir dizi inceleme yaparak yürütülen çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. - ERZURUM