800 bin ton ayçiçek tehlikedeydi! Üç ilimizi tehdit eden tırtıl istilası kontrol altına alındı

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'deki ayçiçeği tarlalarında etkili olan tırtıl, bitkiyi kökten başlayıp yaprak ve çekirdek kısmına kadar yiyerek, büyük verim kaybına neden oldu. Konuyla ilgili harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nın 2'nci günü mesaiye başlayıp, tarlalarda inceleme yaptı. Ekipler, üreticileri tırtıla karşı acil dronla havadan ilaçlama yapması konusunda uyardı.

İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tırtıl istilası hakkında açıklama yaptı. "Yapılan incelemeler neticesinde, zararlının yaşam döngüsü dikkate alındığında zararlı ile mücadelede önümüzdeki birkaç günün üreticilerimizin zarar görmemesi için önem arz ettiğinden, kendi ayçiçeği tarlarında kontrollerini yaparak, zararlı ile karşılaşmaları durumunda en kısa zaman içerisinde yer aletleri ve insansız hava araçları kullanılarak vakit kaybetmeden ilaçlı mücadele yapmaları gerekmektedir. İlaçlama yapan çiftçilerimizin tarlalarında yapılan kontrollerde önerilen deltamethrin 25 gram etken maddeli ilaçların zararlıyı tamamen öldürdüğü tespit edilmiştir" dedi.

"TRAKYA'YI AFET BÖLGESİ İLAN EDİN"

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Trakya'da ki çayır istilası için açıklama yaptı. "Bu bölgenin doğal afet bölgesi olarak ilan edilmesi gerekiyor. Sayın Bakan Ankara'dan çık, nasıl orman yangınlarına gidiyorsanız, çizmeleri çekin gelin Tekirdağ'a, Edirne'ye, Kırklareli'ne, ayçiçek tarlalarındaki Trakaya'da ki sarı gelinin gelin vaziyetini görün" dedi.

KONTROL ALTINA ALINDI

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de ayçiçeği zararlısı çayır tırtılına karşı yapılan mücadelenin başarılı olduğunu ve kontrol altına alındığını bildirdi. Üreticilerle bir araya gelen Aksal, Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'tan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kara ekipmanları ve dron ile ilaçlamaların yapıldığını vurgulayan Aksal, "Trakya bölgesinde ayçiçeği ekili alanlarda tespit edilen çayır tırtılı istilasından ilimiz genelinde köylerimiz etkilenmişti. İlk andan itibaren ilgili kurumlarımızın, yetkililerin çalışmaları ve çiftçilerimizin yoğun gayretleri ile gerek kara ekipmanları gerek havadan dron desteğiyle yapılan müdahale sonucu süreç kontrol altına alınmıştır." diye kaydetti.