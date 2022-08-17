Avrupa borsaları düşüşle kapandı Ekonomi Haberleri Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı. Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı. ???????Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,91 değer kaybederek 439,03 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 azalarak 7.515,75 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,04 düşerek 13.626,71 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97 değer kaybıyla 6.528,32 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,04 gerileyerek 22.757,81 puana indi. Avro/dolar paritesi TSİ 19.21 itibarıyla yüzde 0,06 azalarak 1,016 seviyesinden işlem gördü. Norveç Varlık Fonu, yılın ilk yarısında 174 milyar dolar zarar etti. Avro Bölgesi ekonomisi, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 büyüme kaydetti. İngiltere'de enflasyon, temmuz ayında yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ekonomi AA / Ata Ufuk Şeker Almanya England Ekonomi Haberler

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