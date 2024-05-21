Üye Girişi
Haberler

Avro Bölgesi Mart Ayında 24,1 Milyar Avro Dış Ticaret Fazlası Verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avro Bölgesi, mart ayında 24,1 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 azalarak 219,6 milyar avro, ithalatı ise yüzde 12,1 gerileyerek 197,9 milyar avro oldu. AB'nin dış ticaret fazlası, söz konusu ayda 21,7 milyar avro olarak belirlendi. Avro Bölgesi'nde ise ihracat, martta 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 9,2 düşüşle 245,4 milyar avro, ithalat da yüzde 12 azalarak 221,3 milyar avro olarak gerçekleşti. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası martta 24,1 milyar avro olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 44,7 milyar avro ile ABD, 29 milyar avro ile İngiltere, 19,8 milyar avro ile Çin, 16,7 milyar avro ile İsviçre ve 10 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi. AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 41,2 milyar avro ile Çin, 27,7 milyar avro ile ABD, 13,8 milyar avro ile İngiltere, 10,7 milyar avro ile İsviçre, 8,9 milyar avro ile Norveç ve 8,1 milyar avro ile Türkiye oldu.

Avro Bölgesi, mart ayında 24,1 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 azalarak 219,6 milyar avro, ithalatı ise yüzde 12,1 gerileyerek 197,9 milyar avro oldu. AB'nin dış ticaret fazlası, söz konusu ayda 21,7 milyar avro olarak belirlendi.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, martta 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 9,2 düşüşle 245,4 milyar avro, ithalat da yüzde 12 azalarak 221,3 milyar avro olarak gerçekleşti. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası martta 24,1 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 44,7 milyar avro ile ABD, 29 milyar avro ile İngiltere, 19,8 milyar avro ile Çin, 16,7 milyar avro ile İsviçre ve 10 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 41,2 milyar avro ile Çin, 27,7 milyar avro ile ABD, 13,8 milyar avro ile İngiltere, 10,7 milyar avro ile İsviçre, 8,9 milyar avro ile Norveç ve 8,1 milyar avro ile Türkiye oldu.

Kaynak: AA / Ekonomi

Avrupa Birliği Türkiye İsviçre İhracat Norveç Ekonomi Güncel Haberler

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

ABD: İran kazadan sonra bizden yardım istedi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı

Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title