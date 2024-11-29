Avrasya Kalkınma Bankası yeni projeler ve yatırımlarda Türkiye ile işbirliğine ilgi duyuyor

Avrasya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Nikolai Podguzov, Türkiye'nin son yıllarda Avrasya ve Orta Asya'daki rolünün "muazzam bir şekilde arttığını" belirterek "Daha fazla proje yaparak ekonomik bağlar kurmak için Türkiye ile işbirliği yapma konusunda ileriye dönük planlarımız var." dedi.

Podguzov, 2006'da kurulan Avrasya Kalkınma Bankasının Avrasya ve Orta Asya bölgesinde yürüttüğü faaliyetleri ve Türkiye ile olası işbirliklerine dair AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Merkezi Kazakistan'ın Almatı şehrinde bulunan Avrasya Kalkınma Bankasına 6 ülkenin üye olduğunu belirten Podguzov, bankanın bugüne kadar üye ülkelerinin ekonomilerine yaklaşık 15 milyar dolar değerinde yatırım yaptığını söyledi.

Podguzov, bankanın üyeleri arasında Kazakistan ve Kırgızistan gibi Türk Devlet Teşkilatı üyesi ülkelerin bulunduğuna işaret ederek "Özbekistan'ın gelecek birkaç ay içinde bankaya katılmasını bekliyoruz çünkü bu adımı atmak için resmi prosedürleri tamamlıyorlar." diye konuştu.

Avrasya Kalkınma Bankasının ekonomik kalkınmayı teşvik etmek ve üye ülkelerinin piyasa ekonomilerini desteklemek için kurulduğunu belirten Podguzov, Türkiye'nin Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'la önemli bir ticaret hacmine sahip olduğunu söyledi.

Nikolay Podguzov, bu nedenle yatırım ve proje konusunda Türkiye'nin sağladığı uzmanlık ve bilgi birikimi sayesinde Orta Asya ile önemli bir ortak konumunda bulunduğuna işaret etti.

Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı girişimi ile Avrasya Kalkınma Bankasının faaliyetlerinin kesişme noktasında bulunduğunu anlatan Podguzov, "Türkiye ile nakliye, lojistik, enerji altyapı projeleri, sağlık ve gıda güvenliği altyapısı gibi birçok işbirliği alanı bulabileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin gelişen sağlık altyapısı potansiyel işbirliği alanı yaratıyor

Avrasya ekonomileri için söz konusu alanlardaki projelerin giderek daha fazla önem kazandığını kaydeden Podguzov, bu projelerin aynı zamanda Türkiye'nin bölgeyle ekonomik ilişkilerini de güçlendirebileceğini söyledi.

Nikolay Podguzov, Avrasya Kalkınma Bankası merkezinin Kazakistan'da bulunduğunu ve Kazakistan'da çok sayıda Türk şirketinin de faaliyet gösterdiğini belirtti.

Bir süre önce Kayseri ve İzmir'i ziyaret ettiğini ve inşa edilen modern hastaneleri gördüğünü ifade eden Podguzov, söz konusu projelerin kamu-özel ortaklığı (PPP) ile yapılmasının da önem arz ettiğini söyledi.

Podguzov, "Türkiye'de inşa edilen bu hastane örneklerinin çok önemli olduğuna ve Kazakistan ve üye ülkeler için potansiyel bir işbirliği alanı olduğuna inanıyorum." dedi.

Türkiye'nin sağlık turizminde de gelişmiş bir ülke olduğuna işaret Podguzov, "Bu muhtemelen Türkiye'de sağlık altyapısına yönelik yaklaşımın doğru olduğunu kanıtlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Altyapı ve yeşil enerjideki önemli potansiyel

Orta Asya ülkelerinde denize erişim bulunmadığını anlatan Nikolay Podguzov, "Lojistik giderleri de genellikle oldukça yüksek. Ulaşım altyapısı da (Türkiye ile) potansiyel işbirliği alanıdır. Avrasya ulaşım ağını geliştirdiğimizde, Orta Asya'dan Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerine ihracat olanakları sağlamak çok daha kolay olacak." diye konuştu.

Podguzov, "Avrasya Ulaşım Ağı" adlı bir proje geliştirdiklerini anlatarak "Sadece Doğu-Batı güzergahının değil, Güney-Kuzey güzergahının da geliştirilmesi çok önemli çünkü bu proje, ulaşım ağının etkinliğini en az yüzde 40 artıracak, lojistik maliyetleri düşürerek ticaretin etkinliğini artıracak bir yoldur." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yeşil enerji konusunda da aktif adımlar attığını kaydeden Podguzov, şöyle devam etti:

"2053'e kadar karbon-nötr hedeflerine ulaşmak için stratejileri bulunuyor. Bakü'deki son COP zirvesinde de yoğun faaliyetlerine şahit olduk. Enerji ve yeşil enerji altyapısı, Avrasya Kalkınma Bankası için temel konulardan biridir. Türkiye'nin de bankaya olası üyeliğiyle birlikte enerji santralleri kurabileceğimize inanıyorum."

Nikolay Podguzov, Avrasya Kalkınma Bankasının kamu borcuna yük yaratmadığını da bunun da banka için avantaj sağladığını belirterek bankanın yer aldığı projeler için alınan krediyi projenin kendisinin ödediğini söyledi.

Türkiye'nin Orta Asya'da yoğun ekonomik faaliyetler içerisinde bulunduğuna işaret eden Podguzov, "Zaten Türk şirketleriyle birlikte görüştüğümüz bir dizi projemiz var. Bir gün Türk hükümetiyle görüşüp bankaya katılma olasılığını değerlendirmelerini istemek doğal. Çünkü birlikte çok sayıda projede işbirliği yapabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Türkiye'ye doğrudan yatırımlar da değerlendiriliyor

Avrasya Kalkınma Bankasının Türkiye'ye doğrudan yatırımları da değerlendirdiğini kaydeden Podguzov, "Türkiye'deki yatırım portföyümüzü, bankanın üyesi olması halinde iki üç yıl içinde en azından bir milyar dolara çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Türkiye'de, örneğin Azerbaycan gibi diğer komşu ülkelerin de katılımıyla, bir dizi ilginç projeyi değerlendirebileceğimiz fikrindeyim. Üye devletlerimiz ve Türkiye için karşılıklı olarak faydalı projeler olabilir. Bunun önemli miktarda yatırım sağlayabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

İslami finansın da bölgedeki yoğun Müslüman nüfus nedeniyle banka için önem taşıdığına işaret eden Podguzov, "İslami finans araçlarına yönelik önemli talebin oldukça hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. 2016'da piyasa değeri 2,4 trilyon dolardı, şimdi ise yaklaşık 4,5 trilyon dolar seviyesine çıktı." ifadelerini kullandı.

Nikolay Podguzov, İslam Kalkınma Bankası ile de yakın işbirliği yürüttüklerini belirterek İslami finans konusunda ilk somut adımları gelecek yıl atmayı planladıklarını aktardı.

Türkiye'nin son yıllarda attığı adımlara övgü

Bölge ülkelerin ekonomisini daha güçlü hale getirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Podguzov, "Suya erişimle ilgili ulaşım altyapısı zorluklarının geliştirilmesi ve gıda güvenliği sorunlarının giderilmesi gibi bölgenin zorluklarını ele alan klasik bir yaklaşımla bölgeye olumlu bir gündem getirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Nikolay Podguzov, Türkiye'yi gelecek yıl işbirliği olanaklarını ele almak üzere ziyaret etmeyi planladığını dile getirerek ifadeleri kullandı:

"Türk hükümetinin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi nasıl geliştirdiğini ve son birkaç yıldır Türkiye'nin bölgedeki rolünün nasıl muazzam bir şekilde arttığını görüyoruz. Türkiye komşu ülkelerle ilişkilerde her zaman pozitif ve pragmatik bir yaklaşım sergiliyor. İlişkilerin çok iyi durumda tutulmasına, geliştirilmesine yardımcı oluyor. Türkiye ile daha fazla proje yaparak ekonomik bağlar kurmak için Türkiye ile işbirliği yapma konusunda ileriye dönük planlarımız var."

Podguzov, Avrasya ve Türkiye arasındaki işbirliğine ilişkin düşüncelerini aktarmasına vesile olan Anadolu Ajansına teşekkür etti.