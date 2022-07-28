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Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi

Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi

Asya'da pay piyasaları Hong Kong borsası hariç alış ağırlıklı bir seyir izledi.

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Asya'da pay piyasaları Hong Kong borsası hariç alış ağırlıklı bir seyir izledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 75 baz puan artırması ve gelecek dönemler için daha yumuşak faiz artışı sinyali vermesi pay piyasalarında risk iştahını artırırken, bugün ABD'de açıklanacak önemli makroekonomik veriler ve teknoloji şirketlerinin bilançoları öncesi artan belirsizlikler Asya borsalarındaki yükseliş eğilimini sınırladı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,21 değer kazanarak 3.282 puana, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,82 artışla 2.435 puana çıktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,36 değer kazancıyla 27.815 puana yükselirken, dolar/yen paritesi yüzde 0,9 azalışla 135,4'e indi.

Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,8 yükselişle 56.820 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 034 azalışla 20.599 puan oldu.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri Merkez Bankası Hong Kong Asya Ekonomi Haberler

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