Uzman isim asgari ücret için Erdoğan'ı işaret etti

Asgari ücrette 3 toplantı geride kalırken Türk-İş başta olmak üzere çeşitli kesimlerden rakamlar telaffuz edilmeye başlandı. 2025 yılı asgari ücreti için refay payı ve teşvik gündeme gelince gözler cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MÜMKÜN OLAN EN İYİ SEVİYE ÇIKARACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 Aralık'ta yaptığı açıklamada asgari ücret için rakam telaffuz etmeden hedef belirtmişti.

Erdoğan "Her ne kadar enflasyonu arzu ettiğimiz seviyeye düşüremedik ise bu doğrultuda devam ediyoruz. Önümüzde asgari ücret ve emekli ücretleriyle ilgili kritik kararlar var. Sabit gelirlilerin durumlarını mümkün olan en iyi seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET HESAPLAMASI

"Emekli aylıkları ve asgari ücret üzerinden de çarpıtma yapıyorlar." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Biliyorsunuz son iki yılda altın gibi değerli madenlerin fiyatları tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı. Altın fiyatlarındaki ani artışın Türkiye ekonomisiyle bir alakası yok. Dünyada en fazla ne yükseldiyse onun üzerinden hesaplama yapılmaz. Bir diğer çarpıtma da asgari ücret ve en düşük emekli maaşıyla ilgilidir. Ülkeyi yönetme görevini devraldığımızda en düşük emekli aylığı 66 lira, yani 43 dolardır. Asgari ücret ise 184 liraydı. Bu rakam da 122 dolara denk geliyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira, yani 370 dolar. Asgari ücretin dolar bazında karşılığı ise 590 dolar.

"ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Kasım'da yaptığı açıklama da "Biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmeyeceğiz," ifadelerini kullandı. Gelinen noktada Erdoğan'ın asgari ücret için devreye girip girmeyeceği gündem oldu.

ERDOĞAN YİNE DEVREYE GİRECEK Mİ?

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cemal Zehir, Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Cumhurbaşkanı'nın asgari ücret konusunda bu sene de devreye girmesinin beklendiğini söyledi.

Prof. Dr. Cemal Zehir, "Bir önceki asgari ücret döneminde Cumhurbaşkanı %12, %13 bir ekleme yapmıştı. Şimdi bunu yine talep ediyorlar. Ancak işçilerin beklediği ölçüde bu yetkiyi kullanacağını zannetmiyorum. Asgari ücrete devletin belli oranda desteği var. Devlet asgari ücrette işverenin yükünü aldığı gibi teşvik de veriyor. Burada da olması bekleniyor. Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullar göze alındığında yüzde 30 seviyesinde bir artış olabileceğini 23 bine kadar çıkabileceğini düşünüyorum.