AOSB ve Tarsus Üniversitesi iş birliği toplantısı gerçekleştirildi

Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Ar-Ge ve Tasarım Kültürünün yaygınlaşması için Tarsus Üniversitesi ile iş birliğini sürdürdü. Toplantıda, merkezler arası iş birliği, yeni projelerin öncülüğü ve eğitimlerin arttırılması konuları ele alındı.

Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, işletmelerin karlılıklarını koruyarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için önemli bir gereklilik olan Ar-Ge ve Tasarım Kültürünün yaygınlaşmasına öncülük ederken, bölge üniversiteleriyle iş birliğini sürdürüyor. Bu çerçevede, AOSB Bölge Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Ar-Ge/ Tasarım Merkezleri İstişare Kurulu'nun 9'uncu toplantısı Tarsus Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Tarsus Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; bölgede faaliyet gösteren ve AR-GE ve Tasarım Merkezleri bulunan firmalar ile AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, AOSB İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Birimi Yöneticisi Oğuz Çalışkan, AOSB Proje Destek Ofisi İdari Şef Özkan Özbek, AOSB Proje Destek Ofisi Kıdemli Proje Uzmanı Esin Sevgi, AOSB Proje Destek Ofisi Uzman Yardımcısı Gamze Gülen ve AOSB Proje Destek Ofisi Proje Uzman Yardımcısı Sertaç Kul katıldı.

Toplantıda; Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın ve üniversitenin farklı bölümlerinde görev alan akademisyenler, AGTM firmaları ve bu firmaların 35 firma yetkilileri ile istişarede bulunuldu.

Yeni fikirlerin ortaya çıkması, Üniversite Sanayi İş birlikleri konusunda fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda; merkezler arası iş birliğinin güçlenmesi, AOSB firmaları ile Tarsus Üniversitesi Akademisyenlerinin iş birliği sağlanarak yeni projelere öncülük edilmesi, mevcut merkezlerin niteliğinin üniversite akademisyenleri destekleri ile geliştirilmesi, firma çalışanlarının Lisansüstü eğitimlerinin ve bölgeden çıkan katma değerli ürün sayısının arttırılması konuları üzerinde duruldu.

Verimli geçen toplantı sonrasında AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın'a ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ederek AOSB-Tarsus Üniversitesi işbirliklerinin arttırılmasına hazır olduklarını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Orhan Aydın ise AOSB AGTM İstişare Kurulu toplantısına ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek, AOSB Bölge Müdürlüğü ve bölgede yer alan sanayiciler ile her türlü iş birliği çalışmalarına açık olduklarını ifade etti. - ADANA