Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılışına katılmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi sosyal medyadan verdi: Mayıs sonuna kadar ücretsiz

Dün gece katıldığı canlı yayında rahatsızlanması nedeniyle Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılışına katılamayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan bir müjde verdi. Erdoğan, "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece katıldığı programda rahatsızlandığı için bugün gerçekleştirilen Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın açılışına katılamadı. Midesini üşüttüğü gerekçesi ile bugün tüm programlarını iptal eden Erdoğan, evde istirahat etti. Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla hizmete açıldı.

İLK SEFER YAPILDI

Hatta ilk seferi yapan tren Ankara'dan hareket etti. Hızlı trenin ilk seferine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan katıldı.

MÜJDEYİ SOSYAL MEDYADAN VERDİ

Erdoğan açılışa katılamadı ama proje ile ilgili müjdeyi sosyal medyadan verdi. Erdoğan, "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun." dedi.

ANKARA-SİVAS ARASINI 405 KM'YE DÜŞÜRECEK

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla toplam demir yolu uzunluğu, 13 bin 896 kilometreye çıkacak. Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek tren hattında 8 istasyon bulunuyor. Yeni açılacak hat ile 1 milyon 400 bin kişiye hızlı trenle seyahat etme imkanı sunulacak.