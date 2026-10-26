Ankara'da temiz sanayi çalıştayı çelik ve çimento projelerini masaya yatırdı

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Türkiye'deki temiz sanayi projelerinin desteklenmesi için yürütülen çalışmalar, "Build Clean Now: Türkiye Çalıştayı"nda ele alındı.

Çalıştay, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle Endüstriyel Dönüşüm Hızlandırıcısı (ITA) Girişimi ve Boston Consulting Group (BCG) tarafından Ankara'da bir otelde yapıldı.

"Build Clean Now: Türkiye Çalıştayı", çelik, çimento, gübre ve alüminyum sektörlerinden proje geliştiricileri ile hükümet ve finans sektörü temsilcilerini bir araya getirdi.

Etkinlikte, Türkiye'deki temiz sanayi projeleri için nihai yatırım kararına giden yol, projelerin karşılaştığı engeller ve ilerlemeyi sağlayabilecek kısa vadeli politika ve finansal müdahaleler ele alındı.

Çalıştaydan elde edilecek sonuçların, COP31 öncesinde hazırlanacak ITA Türkiye Özet Raporu'na dahil edilmesi öngörülüyor.

"ITA Türkiye Programı'nı stratejik işbirliği olarak görüyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Muhammet Kasım Gönüllü, burada yaptığı "Türkiye'nin Temiz Sanayi Alanındaki Fırsatları" başlıklı konuşmasında, bu etkinliğin, sanayide yeşil dönüşüm hedeflerini ileriye taşıyacak işbirliğini değerlendirmek ve somut adımlara dönüştürmek amacıyla yapıldığını söyledi.

ITA ile yürütülecek Türkiye Proje Hızlandırma Programı'na ilişkin bilgi veren Gönüllü, "Kısaca ITA Türkiye Programı, sanayimizin karbonsuzlaşma sürecine yeni ivme kazandıracak önemli bir fırsat." diye konuştu.

Gönüllü, programı, sadece Türkiye'nin çevresel hedeflerine katkı sağlayacak bir girişim olarak görmediklerini belirterek, "ITA Türkiye Programı'nı sanayimizin rekabet gücünü koruyacak, yeni yatırım alanları açacak ve Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki konumunu güçlendirecek stratejik işbirliği olarak görüyoruz. Çünkü sanayide yeşil dönüşüm, bizim için daha verimli ve yüksek katma değer üreten bir üretim yapısı demektir. Türkiye, güçlü sanayi altyapısı ve stratejik konumuyla düşük karbonlu sanayi ekonomisinde yüksek potansiyele sahip bir ülke." dedi.

ITA Türkiye Programı'nın firmaların tek başına çözmekte zorlandığı yapısal engelleri belirleyeceğini aktaran Gönüllü, şunları kaydetti:

"Program, bu engelleri aşmak için ilgili paydaşları bir araya getirecek. Amacımız yatırım kararlarının önünü açarak daha iddialı, büyük ölçekli ve derin karbonsuzlaşma sağlayan yeni projelerin geliştirilmesini hızlandırmak. Programın, Bakanlığımız açısından en önemli yönü mevcut politika ve finansman araçlarımızı tamamlayacak olmasıdır."

"Rolümüz yatırımın gerçekleşmesini mümkün kılacak koşulları oluşturmak"

Mission Possible Partnership (MPP) Üst Yöneticisi (CEO) ve ITA İcra Direktörü Faustine Delasalle de burada yaptığı konuşmada, odaklarının, ticari ölçekli temiz sanayi projelerinde, özellikle de sanayide derin karbonsuzlaşma sağlayan projelerde nihai yatırım kararlarının hızlandırılması olduğunu belirtti.

Yatırım platformu olmadıklarına işaret eden Delasalle, "Bizim rolümüz, yatırımın gerçekleşmesini mümkün kılacak koşulları oluşturmak. Derin karbonsuzlaşma projelerinin yatırım yapılabilir ve finansman sağlanabilir hale gelmesi için ortamın nasıl oluşturulabileceğini anlamaya çalışıyoruz. Böylelikle finansal kuruluşların da kendi rollerini yerine getirebilmelerini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Delasalle, her yıl nihai yatırım kararına ulaşan projelerin sayısının giderek arttığına dikkati çekerek, bu yılın ilk 6 ayında dünya genelinde ticari ölçekli temiz sanayi projelerinde 19 nihai yatırım kararı alındığını ve bu sayının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katına çıktığını söyledi.

Buradaki çalışmaların sonucunda düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) ayrıntılı bir analiz raporu yayımlayacaklarını bildiren Delasalle, bu raporun, bugünkü çalıştay yanında ITA ile BCG'nin bu konudaki ayrıntılı analizleri sonucunda, gelecek yıllarda birlikte çalışılması gereken temel önceliklerden bazılarını ortaya koyacağını kaydetti.

"Önümüzdeki dönemde program portföyünü genişletmeyi planlıyoruz"

Delasalle, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede de MPP'nin, enerji yoğun sanayi ve ulaştırma sektörlerinde temiz sanayi projelerinin geliştirilmesine odaklanan küresel sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti. Delasalle, alüminyum, çimento ve çelik sektörlerinin yanı sıra kimya, havacılık ve denizcilik yakıtları alanlarında çalıştıklarını bildirdi.

ITA'nın temiz sanayi projelerinin oluşturduğu global proje havuzunu belirlediğini ifade eden Delasalle, programın, bu projelerin yatırım almasının önündeki yapısal engelleri tespit ettiğini söyledi.

Delasalle, programın 4 ülkede yürütüldüğünü bildirerek, "Önümüzdeki dönemde program portföyünü Türkiye'yi de içerecek şekilde genişletmeyi planlıyoruz." dedi.

Türkiye'nin birden fazla avantajı olduğuna işaret eden Delasalle, Türkiye'nin kendilerinin "yeni endüstriyel güneş kuşağı" olarak adlandırdıkları bölgenin parçası olduğunu dile getirdi.

Delasalle, Türkiye'nin bir avantajının da halihazırda güçlü sanayi altyapısı olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin Avrupa pazarıyla güçlü ticari bağları bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'de temiz sanayi projelerinden oluşan geniş bir proje havuzu bulunduğunu belirten Delasalle, "Ancak derin karbonsuzlaşma sağlayan projelere baktığımızda bu havuz hala görece küçük. Önümüzdeki yıllarda temel hedefin, Türkiye'deki derin karbonsuzlaşma projelerinin sayısını artırmak olması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Delasalle, çalıştayın kapsamını Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformunun (TİDİP) öncelikleriyle uyumlu şekilde belirlediklerini bildirerek, alüminyum, çelik, çimento ve gübre sektörleri üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Çalıştayda "Üst Düzey Tartışma: Türkiye'de Nihai Yatırım Kararına Giden Yol Haritası" başlıklı panel de düzenlendi.

Kaynak: AA