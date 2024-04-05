Altın Fiyatlarındaki Artış Vatandaşları Füzyon Takılara Yönlendiriyor

Mersin'de 54 yıldır kuyumculuk yapan Ertaç İnanoğlu, altın fiyatındaki artışa bağlı olarak vatandaşların, gramajı ağır olan ürünler yerine füzyon yöntemiyle gösterişli ama gramajı hafifletilerek imal edilen takılara yöneldiğini söyledi.

Altın fiyatındaki yükseliş, düğünlerde altın takacak vatandaşların bütçelerini zorluyor. Düğün sezonun yaklaşmasıyla altın almayı planlayan vatandaşların tercihi, gösterişli ama gramajı hafif ürünler oluyor.

Kuyumcu İnanoğlu, geçen haftalarda altının gramının 2 bin 540 liraya kadar yükseldiğini ancak seçimlerden sonra tekrar bir gerileme yaşandığını belirtti. Çeyrek altının yaklaşık 4 bin 500 liralara yaklaştığını ifade eden İnanoğlu, "Şimdi 4 bin 50, 4 bin 100 bandında dolanıyor. Beklentimiz haziran ayı gibi altın onsunun biraz yukarı doğru çıkması, dolar da biraz yükseldiği takdirde haziran sonu gibi altının gramı 2 bin 815 lira civarında olacak. Bu da demek oluyor ki çeyrek altının 4 bin 600 liralara kadar çıkması bekleniyor" dedi.

Yüksek fiyattan altın alan vatandaşların 'yüksekten aldık, altın düştü' diye panik yapmamasını tavsiye eden İnanoğlu, "Tekrar gelip yerine oturacaktır. Altın zirveyi sever ve geldiği yeri asla unutmaz" diye konuştu.

"Altın, altın yılını yaşıyor"

Halkın elindeki paraya göre hareket ettiğini vurgulayan İnanoğlu, fiyatlardaki artıştan dolayı gram altının tercih edilmeye başlandığını kaydetti. Gayrimenkullerini satanların da altına yatırım yaptığına dikkat çeken İnanoğlu, "Çünkü altın 2023 yılında yaklaşık yüzde 146 civarında getiri sağladı. Beklenti 2024'te de aynı şekilde. Vatandaşın 2023'ün Kasım ayında 9 bin liraya aldığı bir cumhuriyet lirası bugün 16 bin lira bandında. Arada yüzde 50-60'lık bir fark var. Bu da ciddi bir kazanç getiriyor. Yani bir söz vardır; altın, altın yılını yaşıyor. Ama tabii ki bunlar işçilikli ürün veya takı değil. Gram, çeyrek, yarım, tam altın şeklindeki ziynet dediğimiz ürünlerdir" ifadelerini kullandı.

"Gramajı hafiflerken, gösterişi artıyor, fiyatı düşüyor"

İnanoğlu, altın fiyatındaki artışa bağlı olarak vatandaşların, gramajı ağır olan ürünler yerine füzyon yöntemiyle gösterişli ama gramajı hafifletilerek imal edilen takılara yöneldiğini söyledi. Gramajı ağır olan ürünlerin füzyon denilen yeni bir imalat sistemiyle içinin boşaltılarak, gösterişli hale getirildiğini anlatan İnanoğlu, şöyle devam etti: "Örneğin ürün içi dolu olduğu takdirde 100 gramlık bir bilezik olacaktır. Ama o bilezik füzyon yönteminin ardından 30 gram geliyor. Yüzde 70'lik bir iç boşaltma olayı gerçekleşiyor. Gramajı hafiflerken, gösterişi artıyor, fiyatı düşüyor. Tabii ki ürünlerin tamamı 22 ayar veyahut 14 ayardır. Onlardan yana herhangi bir sıkıntı yok. Sadece halkın kesesine uygun olabilecek, düğünlerini, derneklerini rahat yapabilecek, verdiği sözleri yerine getirebilmeleri sağlamaları açısından ürünleri hafiflettik."

"Piyasada çok sahte altın var"

Vatandaşları altın alırken dikkatli olmaya çağıran İnanoğlu, "Piyasada çok sahte altın var. Düşük ayar, merdiven altı üretimler var. Bu nedenle bildik, tanıdık kuyumculardan alışveriş yapmalarını tavsiye ederiz ki insanlar mallarının arkasında dursunlar. Asla internetten alışveriş yapmasınlar. Çok dolandırıcılık var. 14 ayar diye satıyorlar; 8 ayar geliyor bazen. Hatta 8 ayar bile gelmiyor, metal geliyor, altın kaplama geliyor. Vatandaşlarımız görmedikleri altını almasınlar" dedi.

Bankalardaki altın hesaplarında da alış-satış arasındaki makasın açıldığını dile getiren İnanoğlu, bunun da vatandaşın cebine olumsuz yansıdığını, bu nedenle de 'elleriyle tutmadıkları ve gözleriyle görmedikleri' altını almamaları tavsiyesinde bulundu. - MERSİN