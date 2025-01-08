Altın fiyatları için kader anı bu gece

Güvenli liman altın, yön arayışında. Gram altın fiyatı 8 Ocak 2025 sabahına 3007 TL, ons altın ise 2646 dolar seviyesinden başladı. Ancak fiyatlar, bugün açıklanacak FED tutanaklarına odaklandı.

ŞAHİN SENARYOSU ÇÖKÜŞ RİSKİ DOĞURUR MU?

Uzmanlar, Fed tutanaklarında "şahin" mesajların gelmesi halinde altın fiyatlarında satış baskısının artabileceği yorumunda bulunuyor. Öte yandan Çin Merkez Bankası'nın altın rezervlerini artırmak için yaptığı alımlar ve ABD'de Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından izleyeceği politikaların belirsizliği altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen en önemli unsurlardan biri olarak kalmaya devam ediyor. 2025 yılının geçen seneye göre "daha zor geçeceği" ve altının primlerinin "daha düşük kalacağı" yönünde görüşler öne çıkıyor.

ÇİN KASAYI ALTINLA DOLDURUYOR

FED'in 2025 yılı için daha az faiz indirimi yapabileceği beklentileri üzerine Goldman Sachs, 2025 ons altın tahminini 3000 dolardan 2910 dolara çekti. Buna karşılık, Çin Merkez Bankası'nın son açıklamasına göre, ülkenin altın rezervi geçen ay 72,96 milyon ons seviyesinden 73,29 milyon ons seviyesine yükseldi. Çin'in bu alımları, altın fiyatlarının düşüşünü sınırlayan önemli bir faktör olmaya devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATI

Ons altın, sabah saatlerinde 2648 dolara yakın seyrini sürdürüyor. Bu ortamda ons altın için kısa vadede 2625 dolar destek, 2665 dolar ise direnç olarak izleniyor. Dolar endeksi ise 108,50 seviyesinin üzerinde güçlü bir görünüm sergiliyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Serbest piyasada gram altın fiyatı 3007 TL'den işlem görürken, Kapalıçarşı'daki kuyumcularda alım-satım aralığı 3015-3055 TL seviyesinde. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 995 TL, yarım altın 9 bin 990 TL ve tam altın ise 19 bin 900 TL'den satılıyor.

GÜVENLİ LİMANDA BU SEVİYELER KRİTİK

Altında kısa vadede izlenmesi gereken seviyeler şöyle:

Ons altın: 2625 dolar destek, 2665 dolar direnç. ABD istihdam verilerinin zayıf gelmesi durumunda 2665 dolar direncinin aşılabileceği belirtiliyor.

Gram altın: 2975 TL kritik destek seviyesi olarak öne çıkıyor.

Yeni yılın ilk haftasında ons altında %1 prim kaydedilirken, bu hafta açıklanacak ekonomik verilerin fiyatlar üzerindeki etkisi merakla bekleniyor.

DOLAR GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 35,3730 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 35,3380'den tamamladı. Dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 35,3730'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 36,5810'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 44,1220'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 108,7 seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalar, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından negatif seyrediyor. Enflasyon ve resesyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Trump'ın, başkanlığında atacağı adımlara ilişkin açıklamaları da piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

Trump'ın açıklamalarının ve uygulanacak olası tarifelerin ABD'de enflasyonla mücadeleyi olumsuz etkileyebileceği endişeleri öne çıkarken, ABD Merkez Bankasının (Fed) gevşeme sürecine yılın ikinci yarısına kadar ara verebileceği ihtimalini destekledi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yılın ilk faiz indirimini yüzde 60 ihtimalle mayısta yapacağı öngörülürken, mayısta indirim yapılmaması halinde hazirandaki toplantıda faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, bugün açıklanacak Fed Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarında gelecek döneme ilişkin sinyallerin aranacağını kaydederek, makroekonomik veri tarafında ise ADP özel sektör istihdamına ilişkin sonuçların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini bildirdi. Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ÜFE ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 109 seviyesinin direnç, 108 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.