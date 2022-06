Alkolsüz aile oteli Bodrum'un en gözde otelleri arasına girdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan alkolsüz aile oteli bu yıl Bodrum'un en gözde otelleri arasına girdi. Yerli ve yabancı turistler alkolsüz aile otelinde gönül rahatlığıyla tatil yapıyor.

Bodrum'da bulunan The Oba Otel Alkolsüz A'La Carte herşey dahil konsepti ile bu yıl yerli ve yabancı turistlerin en gözde oteli oldu. Aileleri ile tatile gelen turistler gönül rahatlığı ile The Oba Hotel'de denizin, kumun, güneşin ve enfes lezzetlerin tadını çıkarıyor. Kadınlara özel alanlarıyla ön plana çıkan otelde, ortak kullanım alanları da bulunuyor. Kadınlara özel plajda deniz, havuz ve güneşlenme imkanı sunarken, ortak alanlarda da ailecek denize ve havuza girme imkanı da sağlıyor.

The Oba Hotel Satış ve Pazarlama Müdürü Arzu Kale, otelin öncelikli olarak kadın misafirlerin rahatını düşündüğünü belirterek, "Hem Bodrum'un hem de bölgenin bu konuda en önemli ihtiyacını karşılamış bulunuyoruz. Diledikleri deniz kıyafeti ile denize ve havuza girmek isteyen misafirlerimiz, gönül rahatlığıyla gün boyu kadınlar plajında vakit geçirebiliyorlar. Etrafı tamamen korunaklı olan plajda vakit geçirirken, The Oba Hotel'in eşsiz hizmet kalitesi ile de kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlıyoruz. Alkolsüz otelde aileleri ile veya kız kıza tatil yapmak isteyen misafirler için güvenli, konforlu, kaliteli ve misafir memnuniyetini önceleyen çok keyifli bir tesis yaptık. Açık büfe yerine alakart hizmetle her noktadan misafirin ayağına hizmet götürüyoruz. Kaliteyi yüksek tutarak gelen misafirlerimizin Bodrum'da kendini özel hissedip tekrar gelmesini sağlamak öncelikli hedefimiz. Isıtmalı açık yüzme havuzlarımız ile nispeten daha serin havalarda da misafirlerimizin açık havada tatil yapmalarını kolaylaştırıyoruz. Bu konseptle, Ortadoğu Pazarı, Türk Cumhuriyetleri, Avrupa Pazarı ve İç Pazardan ciddi bir misafir kitlesini Bodrum'a kazandırdık" dedi.

Kale, otelde ortak alanlarda aquapark da bulunduğunu belirterek "Çocuklar için interaktif oyun grupları ve yetişkinler için de 7 adet kaydıraktan oluşan aquaparkımız misafirlerimiz tarafından çok ilgi görüyor. Çocukların mutlu olduğu ve yetişkinlerin de bolca eğlenip dinlendiği otelimizde gelen bütün misafirlerimiz evlerine mutlu bir şekilde dönüyorlar, böyle bir tesisin varlığından dolayı gönül rahatlığı ile Bodrum'a geldiklerini söyleyerek tanıdıklarına da tavsiye ediyorlar" diyerek çok güzel sezonların kendilerini beklediğini belirtti. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi