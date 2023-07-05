AKP'nin memur maaşlarına artış öngören teklifinde emekliler yer almazken, deprem maliyetini karşılamak için ek vergiler getirildi

AKP'nin TBMM'ye sunduğu 17 maddelik teklifte, memur maaşlarında artış yapılırken, emeklilerin maaşlarına ilişkin düzenleme yer almadı. Ayrıca depremin ekonomik maliyetini karşılamak için ek motorlu taşıtlar vergisi ve kurumlar vergisinde artış yapıldı.

AKP'nin memur maaşlarında artış öngören 17 maddelik teklifinde emekliler yer almazken, depremin ekonomi üzerinde yarattığı maliyeti karşılamak için ek vergiler getirildi. Depremin 103 milyar liralık olan tahmini maliyetini karşılamak için ek motorlu taşıtlar vergisi konulurken, kurumlar vergisinde de artış yapıldı.

AKP, memur maaşlarında artış öngören kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığı'na sundu. 17 maddelik teklifte emeklilerin maaşlarında yapılacak artışla ilgili düzenleme yer almadı. Teklifte, memur maaş artış oranlarının yanı sıra deprem zararlarının karşılanması için ek vergiler yanında koronavirüs sürecinde kesilen cezaların iptali de yer aldı. 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler in Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşırlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişikli Yapılması Hakkında Kanun teklifine göre, 103 milyar lira olduğu tahmin edilen depremin ekonomik maliyetinin karşılanması için motorlu taşıtlar vergisine ek vergi konuldu. Ayrıca kurumlar vergisindeki oran da artırıldı. Buna göre 2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek motorlu taşıtlar vergisi ödenecek. Ek motorlu taşıtlar vergisi genel bütçeye gelir olarak kaydedilecek ve yerel yönetimler bundan pay alamayacak. Torba yasada yer alan teklife göre; motorlu taşıtlar vergisi, bir sefere mahsus olmak üzere, yıl sonuna kadar yeni tescil edilecek araçlar ve mevcut trafiğe kayıtlı araçlar için iki katına çıkarılacak.

CUMHURBBAŞKANINA ARTIRMA YETKİSİ

Teklifle ayrıca Çevre Kanunu'nu kapsamında geri kazanım katkı payı tutarlarında 2 katına kadar artış için Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Plastik poşet, binek araç lastiği, piller gibi geri dönüşüme tabi maddelerden alınan bu payı Cumhurbaşkanının yarı oranda artırabilme yetkisi bulunuyordu.

Teklifle bütçe başında kamu kurumlarına verilen borçlanma limiti de artırılıyor. Cumhurbaşkanı ve bakanlara net borçlanma tutarının 3 katına kata kadar arttırma yetkisi veriliyor.

Teklifle memur maaşlarında artış yapılıyor. En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarılacak. Ortalama memur maaşı ise 25 bin 15 lira olacak. Teklif ile kamu görevlilerinin 1 Temmuz 2023 tarihiyle 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave seyyanen net 8 bin 77 TL'lik artış yapılıyor. 2023 Ocak tarihinde 11 bin 848 TL olan en düşük memur maaşının 2023 Temmuz'unda 22 bin 17 TL'ye çıkmasıyla beraber artış oranı ise yüzde 86'yı bulacak. Düzenlemeyle ortalama memur maaşı yüzde 74 oranında artmış olacak.

Ayrıca işverenlere asgari ücret desteği de teklifte yer aldı. İşverenlere verilen ve İşsizlik Sigortası'ndan karşılanan asgari ücret desteği 500 liraya çıkarılacak.

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İPTAL ETTİĞİ CEZALARA DÜZENLEME

Teklifle koronavirüs sürecinde kesilen cezalarla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği karar doğrultusunda düzenleme yapılıyor. Koronavirüs sürecinde kesilen cezalar iptal edilirken, tahsil cezalar ise iade edilecek.

Cumhurbaşkanına akaryakıttan ve yağlardan alınan vergi oranını arttırma yetkisi genişletiliyor. Yarı katına kadar olan artırma yetkisi 5 katına çıkarılıyor.

KURUMLAR VERGİSİNDE ORAN ARTTI

Teklifle kurumlar vergisinde de artış yapılıyor. Yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı depremin yarattığı ekonomik kaybı karşılayabilmek için yüzde 25'e çıkarılıyor. Teklife göre, kurumlar vergisi, finansal kiralama, faktoring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları ve sigorta şirketleri için de yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltiliyor.

KKM'NİN "DESTEĞİ" MERKEZ BANKASI'NDA

Ayrıca Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarının kur artışlarına karşı korunması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca sağlanan desteğin, artık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından sağlanacağı da teklifle düzenleniyor. Söz konusu düzenlemeye göre, Kur Korumalı Mevduatta hesabı bulunanlara verilen destek artık Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından değil TCMB tarafından sağlanacak.