Hafta sonundan itibaren bugüne kadar ara ara etkili olan fırtına nedeniyle mola veren balıkçılar, ağ ve tekne bakımlarını yaparak tekrar 'Vira Bismillah' dedi

Akdeniz'de fırtına sonrası tekneler açılmaya başladı

Hafta sonundan itibaren bugüne kadar ara ara etkili olan fırtına nedeniyle mola veren balıkçılar, ağ ve tekne bakımlarını yaparak tekrar 'Vira Bismillah' dedi

MERSİN - Akdeniz'de hafta sonundan itibaren etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle mola veren balıkçılar, ekmek teknelerinin bakımlarının yaparak, tekrar 'Vira Bismillah' dedi.

Meteorolojinin önceden uyarısını yaptığı fırtına Doğu Akdeniz'de hafta sonundan Perşembe sabahına kadar ara ara etkili oldu. Fırtına nedeniyle Mersin genelinde olduğu gibi gibi Erdemli'de de bulunan balıkçı barınağına tüm tekneler yanaştı. 15 Eylül'de açılan sezonun en uzun fırtına arası nedeniyle avlanmaya ara veren balıkçılar, ağ ve tekne bakımını yaptı. Bugün sabaha kadar süren fırtınanın ardından bakımlarını bitiren bazı tekneler tekrar denize açıldı. Diğer teknelerin kaptanları ve tayfaları da hazırlıklarını bitirmelerinin ardından denize açılacağı belirtildi.

Akdeniz'de çalışan kaptanlardan Coşkun Duman, biraz çalıştıklarını ancak fırtına artınca geri geldiklerini belirterek, ağ bakımı yaptıklarını daha sonra tekrar denize açılacaklarını söyledi.

Fırtınanın Doğu Akdeniz'de sert geçtiğini belirten Mersin Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkan Yardımcısı Yalçın Sakın," Fırtınadan sonra hazırlıklar başladı. Gün içerisinde küçük büyük teknelerimiz denize çıkacak. Bu haftaki fırtınalar bizleri bayağı zorladı çok şükür barınağımız çok iyi olduğu için içeri dalga almıyor. Fırtınadan sonra 'Vira Bismillah' dedik inşallah güzel olur" ifadelerini kullandı.

Akdeniz'de sürekli fırtınalar olduğuna da dikkat çeken Sakın, fırtına olduğu zaman balık çeşitleri ve yoğunluğunun biraz daha çoğaldığını kaydetti.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar da denize tedbir amaçlı kontroller yaptı.