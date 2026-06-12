Sırakaya: Avrupa'daki Türk müteşebbisler 750 bin kişiye istihdam sağlıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Türkiye'nin savunma ve ihracat kapasitesinin arttığını belirterek, "Bugün sadece Avrupa'daki Türk müteşebbisler 750 bin kişiye istihdam sağlamakta ve GSYH'ye 75 milyar dolarlık katkı sunmaktadır." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfelya eyaletinde düzenlenen "Avrupa ve Balkanlar Genişletilmiş İstişare Kurulu" toplantıları kapsamında gala yemeği düzenlendi.

Gala yemeğinde konuşan Sırakaya, MÜSİAD'ın ahlakı, üretimi ve toplumsal sorumluluğu hayatın merkezine almış köklü bir kuruluş olduğunu söyledi.

Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna değinen Sırakaya, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle son 25 yıllık süreçte kapasitesi gelişmiş, öz güveni yüksek ve küresel görünürlüğü artmış bir Türkiye'ye şahitlik ediyoruz. Bugün ülkemiz diplomaside, savunma sanayisinde ve ihracatta çok daha ileri bir seviyededir. Yurt dışındaki millet varlığımız da bu kapasiteyle birlikte büyümüştür. Bugün sadece Avrupa'daki Türk müteşebbisler 750 bin kişiye istihdam sağlamakta ve Gayrisafi Yurt İçi Hasılaya (GSYH) 75 milyar dolarlık katkı sağlamaktadır."

Sırakaya, dünyanın dört bir yanında temsilciği olan MÜSİAD'ın, küresel ağını daha da büyüterek Türkiye'nin ticari ve diplomatik ilişkilerine katkı sunmaya devam edeceğini vurguladı.

"MÜSİAD, bir ekonomik organizasyondan daha fazlasıdır"

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir de derneğin 14 bini aşkın üyesi, 60 binden fazla şirketi ve 3 milyona yakın istihdamıyla Türkiye ekonomisinin yaklaşık yüzde 35'ini sırtlayan en yaygın iş dünyası organizasyonu olduğunu dile getirdi.

Derneğin yurt içi ve yurt dışında toplam 100 noktada faaliyet gösterdiğini aktaran Özdemir, MÜSİAD'ın sadece sayılardan ibaret olmadığını, içinde memleket kaygısı ve ümmet ufku barındıran bir vicdan ocağı olduğunu ifade etti.

MÜSİAD'ın 90'lı yıllardaki zorlu şartlarda bir medeniyet iddiasıyla yola çıktığının altını çizen Özdemir, şunları kaydetti:

"O dönemde sadece siyaset değil, inançlar, değerler ve ekonomik hayat da ağır baskı altındaydı. Biz sermayeden önce cesaretimizi ortaya koyduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile MÜSİAD'ın yolu, o günlerin Türkiye'sinde, şartların değil inancın buluşturduğu bir noktada birleşti. Bizim birlikteliğimiz bir zihniyet ortaklığından ve istikamet beraberliğinden doğmuştur. Geçmişte ödenen bedeller bir kırılma değil, aslında bugün güçlü bir Türkiye'nin inşası ve mayası olmuştur."

Burhan Özdemir, küresel düzende yeni bir dönemin doğum sancılarının yaşandığını ve Türkiye'nin bu coğrafyanın merkezinde yer aldığını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu, sadece coğrafi sınırlar veya ekonomik verilerden ibaret değildir. Bu vizyon, Türkiye'nin, Türkiye'den daha büyük olduğunu tüm dünyaya anlatmaktadır. Her şartta ülkesinin ve mazlum coğrafyaların hak ve menfaatlerini gözeten liderlere, geçmişte olduğu gibi bugün de en başta sahip çıkacak olan camia MÜSİAD'dır." değerlendirmesinde bulundu.

"Almanya'nın başarısında Türk toplumunun emeği tartışılmaz"

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan da Almanya'daki Türk toplumunun iki ülke arasındaki dostluk köprüsünü derinleştirdiğini belirtti.

Türk insanının Almanya'nın ekonomik ve teknolojik gücüne olan katkısına dikkati çeken Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Almanya'nın bugün küresel ölçekte güçlü bir ekonomi olmasında, göçün başladığı ilk yıllardan beri bu ülkeye gelen insanlarımızın, onların evlatlarının ve torunlarının alın teri ile emeği tartışılmaz bir gerçektir. Türk toplumu, iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesinde de başroldedir. Alman Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, 2025 yılında Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret hacmi 65 milyar dolara ulaşmıştır. Bu başarıda siz iş insanlarımızın payı büyüktür. Berlin Büyükelçiliği ve Almanya'daki 14 başkonsolosluğumuzla her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz."