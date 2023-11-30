Afyonkarahisar'da 2023 Bitki Sağlığı Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2023 Bitki Sağlığı Değerlendirme Toplantısı'na ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personel katıldı. Toplantıda bitki sağlığı konularında bilgilendirme yapıldı ve 2024 yılında yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2023 yılı 'Bitki Sağlığı Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünce 2023 yılı Bitki Sağlığı Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Toplantıya ilçe müdürlüklerinde bitki sağlığı konularında görevli teknik personel katıldı. Toplantıda yıllık programlar, zirai mücadele icraatları, bitki pasaportu kayıt sistemi, karantina etmenleri, entegre mücadele ve erken uyarı sistemleri, güz tırtılı, çayır tırtılı, kahverengi kokarca, domates güvesi, bitki koruma ürünleri bayii kontrolleri, tarla faresi ve fidan kontrolleri konularında bilgilendirme yapıldı. 2024 yılında bitki sağlığı konularında yapılacak olan çalışmalarla ilgili olarak uygulamada birliktelik sağlanması amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR