AFAD Emekçilerine Tazminat Çıkması İsteniyor

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

KESK'e bağlı Yapı Yol-Sen Örgütlenme Sekreteri Erbil Karakoç, "AFAD emekçilerine mutlaka ama mutlaka AFAD tazminatının çıkması lazım" dedi.

TİS sözleşmelerinde 7. dönemin sonuna yaklaşırken, Yapı Yol-Sen Genel Merkez Örgütlenme Sekreteri Erbil Karakoç, Samsun şubede yaptığı açıklamasın da şunlar ifade etti:

"7. dönem TİS (Toplu İş Sözleşmesi) sonuna yaklaştık. 31 Ağustos'ta kamu heyeti nihai açıklamasını yapacak. Ancak biz şimdiden çok iyi biliyoruz ki, kamu emekçileri lehine herhangi bir kazanım çıkmadı. Bu TİS'te kamu emekçileri, maalesef masada satılmışlardır. Özellikle 6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük depremden sonra AFAD emekçileri için yapmış olduğumuz birçok basın açıklamasında AFAD emekçilerinin önceliğinin, AFAD tazminatı olduğunu söylemiştik.

"YETKİLİ SENDİKA AFAD TAZMİNATINI KAZANAMADI"

Bir AFAD tazminatı dahi kazanamayan sendika neredeyse kazanım diye şimdiden reklama başladı. Oysaki AFAD emekçilerinin sorunlarının başında yemek, yol, yasal ücretlerin arttırılması harcırahların zamanın da yatırılması geliyor. Biz buradan tekrar sesleniyoruz. AFAD emekçileri yalnız değildir. Her türlü arazi şartlarında görev yapan, 7/24 saat nöbet tutan, büyük yangınlarda görev alan, boğulmalarda çalışan, arazinin her türlü riskli işlerini yapan AFAD emekçilerine mutlaka ve ama mutlaka AFAD tazminatının çıkması lazım. AFAD tazminatının çıkarılabilmesi içinde gerçek bir sendikanın yetkili olması gerekiyor. Biz varız, Yapı Yol-Sen var, KESK var, AFAD emekçilerine çağrımızdır. Yapı Yol-Sen ve KESK'te örgütlenin."