Pandemi İslami konsept otelleri nasıl etkiledi? Sektörün öncü isimlerinden Hilal Namal yanıtladı

Türkiye muhafazakar tatilin öncülerinden. İlk İslami otel konseptini dünyada yapan ülke Turkiye oldu. Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde de resort tatil tercih eden Müslüman ve muhafazakar bir potansiyel mevcut, bu müşteri kitlesini kendi Antalya otellerinizde ağırlama stratejinizin yanında bu modellemeyi tüm dünyaya uygulama gibi bir fikriniz de var mı? Adin olarak yurt dışı otellere franchising verme gibi bir planlamamız var mı?

Hilal Namal: Adin'i dünyaya duyurma ve tanıtma stratejilerimiz var. Bunun için çalışmalara başladık. Müslüman kitlenin ihtiyaçlarının farkındayız ve yaptığımız işin diğer Müslüman ülkelerde henüz keşfedilmediğini görüyoruz. Adin'i farklı kılan hizmetinden ,ürün çeşitliliğinden ve ürün kalitesinden asla ödün vermemesi. Adin misafir memnuniyetine önem veren bunun için iç politikalarında çok disiplinli olan bir otel. Otelimiz üst üste Tripadvisor mükemmellik ödülleri, HolidayCheck Tavsiye edilen otel ödülleri aldı. Burada önemli olan sağlam adımlarla ilerlemek. Bu sebeple bir sonraki adımda gerek bizim yaptığımız yatırımlarda gerek ise markamızı devam ettirecek kişilerde bu hassasiyetlerimiz hep ön planda olacak. Bir de tamamen bağımsız bir Franchisingden ziyade sürekli kontrol ve denetim mekanizmalarımızı çalıştırdığımız bir sistem ile bunu hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Pandemi süreci dediğimiz iki sezon boyunca otel işletmecisi olarak bu süreci nasıl değerlendirdiniz? Otel tadilata mı girdi? Yenilenme süreci olarak mi değerlendirdiniz?

Hilal Namal: Pandemi ile birlikte yıpranan psikolojilerimiz sebebiyle misafirlerimize yalnızca bir tatil deneyimi değil aynı zamanda onların bütünsel iyileşmelerine katkı sağlamak adına Mindfullness, Yoga, Pelvik Taban Terapisi, Nefes Terapisi,Sanat Terapisi seanslarımızıücretsiz olarak sunduk.

Pandemi elbette hepimiz için beklenmedik sonuçlar doğurdu. Pandemiden ciddi dersler alarak çıktık. Bu dersler ile birlikte insan kaynaklarına daha çok yatırım yapıyoruz. Nitelikli personel yetiştirmek için bir okul gibi çalışıyoruz. Her bir personele verdiğimiz bilginin Türk Turizmine katkı olacağından emin olarak bunları yapıyoruz.

Bir diğer nokta ise evet tadilatlar gerçekleştirdik. Bu pandemiden bağımsız olarak yaptığımız bir şey. Adin olarak tesisimizde her yıl bir alanı baştan aşağı günümüz trend, ihtiyaç ve teknolojilerine göre revize ediyoruz. Hep daha ileriye politikamızla bu sene tüm odalarımızı yeniledik. Yeni luxury segmentte bir pastane konseptini hayata geçirdik. Pandemide her şey dahil olan konseptimizi Premium Ultra Konsepte geçirdik. Denizin üzerinde inşa ettiğimiz güneşlenme teraslarımızla misafirlerimize daha iyi bir deneyim yaşatmayı hedefliyoruz. Çocuklar için ise Avokids Clup adı altında ismi Antalya'nın meşhur lezzeti Avokadodan gelen bir konsept hazırladık ve çocuk oyun alanlarımızı büyüttük. Tüm bunlar misafirlerimizin yorumlarını dikkate alarak hayata geçirdiğimiz projeler oldu.

Pandemi sonrasında muhafazakar tatil konseptli bir otel olarak en çok hangi ülkeden misafir ağırlıyorsunuz?

Hilal Namal: Yoğunluğumuz Türkiye'den. Türkiye'den sonra Almanya, Hollanda ve Belçika ile devam ediyor.

Rusya ve Ukrayna savaşının size yansımaları nasıl oldu?

Hilal Namal: Rusya'dan etkilenecek ölçüde misafir ağırlamıyoruz. Bu sebeple savaşın gözle görülür bir etkisini hissetmedik.

Beslenme alışkanlıkları ve kaliteli gıda bizim bir diğer önceliğimiz. Bu anlamda Adin için özellikle belirtmek istediğim Bahçeden projemiz var. 66 000 metrekare büyüklüğünde bahçelerimizde ürettiğimiz muz, avokado, limon, portakal, salatalık, domates, semizotu, marul, üzüm, ejder meyvesi, biber, patlıcan vb ürünlerimizi misafirlerimize sunuyoruz. Bu ürünleri iyi tarım uygulamaları kullanarak ilaçsız olarak çoğunluğunu açık havada üretiyoruz. Tesisinde kendi yetiştirdiği ürünleri kullanan öncü bir markayız. Bu konuda avantajımız Yönetim Kurulumuzda bir Gıda Mühendisinin olması. Bu sebeple kendi soframızda kendi çocuklarımızı beslediğimiz ürünleri misafirlerimiz ile paylaşıyoruz.

Aynı zamanda bu sene başlattığımız proje ile isteyen misafirlerimizi bahçelerimize bir tur düzenleyerek götürüyoruz, çocukları yada kendileri için ağaç dikiyorlar, ürün olduğu sürelerde ürünleri toplayabiliyorlar. Bu ağaçları kendi atalarına rahmet olsun diye diktiriyoruz. Dikilen bu ağaçları sökmeyeceğiz. Yeniden geldiklerinde büyüdüğünü gördüğü ağaçlar vesilesi ile Adin ile unutulmaz bağlar kurmayı hedefliyoruz.

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