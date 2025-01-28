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Adana Çikolatası, Dubai Çikolatası'nın Yerini Aldı

Adana Çikolatası, Dubai Çikolatası'nın Yerini Aldı
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Sosyal medyada popülerleşen Dubai çikolatası, ününü yitirirken, Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik'in geliştirdiği Adana çikolatası, büyük ilgi görüyor ve satışları hızla artıyor. Yerli ve milli bir tat olarak ön plana çıkan Adana çikolatası, Kilis'in coğrafi işaret belgesiyle tescilli 'Cennet Çamuru' ile hazırlanıyor.

Sosyal medyada viral haline gelen Dubai çikolatası, popülerliğini yitirirken Adanalı tatlıcının Dubai çikolatası olarak bilinen ürünü yeniden yorumlayarak yaptığı Adana çikolatası yok satmaya devam ediyor.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sayesinde popülerleşen Dubai çikolatası, 2024 yılının en çok tüketilen ürünleri arasında yer aldı. Ancak her popülerlik gibi Dubai çikolatasının ünü de bitmeye başladı.

Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik ise popüler ürünün içerisindeki Kilis'in coğrafi işaret belgesiyle tescilli 'Cennet Çamuru'nu yeniden yorumlayarak Adana Çikolatası yaptı. Yaklaşık 3 aydır menüde olan ve adeta yok satan Adana çikolatası, "yerli ve milli" bir tat olarak tüketilmeye devam ediyor.

"Çikolatalarımız çok ilgi görüyor"

Gösterişli ambalajıyla satılan Adana çikolatası hakkında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Zeynep Geyik, "Kilis'in Cennet Çamuru ile Dubai çikolatası furyası çıkmıştı. Bizde onu kendi işletmemizde Adana çikolatası olarak satışını yapıyoruz. Bu ürün menümüzde de var ve yoğun talep görüyoruz. Satışlarımız çok güzel. Her gelen müşteride beğeniyor ve adının Adana çikolatası olması nedeniyle çok ilgi görüyor" ifadelerini kullandı.

"Adana çikolatası furyamız devam ediyor"

Dubai çikolatası furyasının bittiğine vurgu yapan Geyik, "Dubai çikolatası furyası bitti ama bizim Adana çikolatası furyamız devam ediyor. Haftanın 4-5 günü Adana çikolatası ağırlıklı çalışıyoruz. Yoğun bir rağbet görüyoruz" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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