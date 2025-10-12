'AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0' ödül töreni (2)

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Türkiye için gerçek anlamda ekonomik refaha ulaşmanın, atılım yapmanın, standartlarımızı topyekun yükseltmenin sadece bir formülü var, teknolojik yenilik, bunu yakalamak ve bunu yaymak." dedi.

Medya teknolojileri alanında bir ilk olan "AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0"ın 48 Saatlik Yüz Yüze Geliştirme Dönemi, İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ziraat Bankası ana sponsorluğunda, AA, AA Teknoloji, DIGIAGE ve Bilişim Vadisi işbirliğinde düzenlenen hackathonun ödül törenine, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, AA Genel Müdür Yardımcıları Yusuf Özhan ile Oğuz Enis Peru ve Ziraat Teknoloji Analitik Uygulamalar Grup Yöneticisi Oğuz Kaya katıldı.

"Fikir geldiğinde hemen harekete geçmeniz lazım"

Ödül töreninde konuşan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, AA'nın İstanbul Uluslararası Haber Merkezi'ni sadece haber merkezi değil, aynı zamanda bir teknoloji merkezi olması için inşa ettiklerini söyledi.

Teknolojiyi tüketen değil, aynı zamanda teknoloji üreten bir haber merkezi olmayı istediklerini anlatan Karagöz, bu sebeple teknolojiyi üretecek her türlü organizasyonu faaliyet alanlarının merkezine koyduklarını vurguladı.

Karagöz, "Yenilikçi bir yaklaşımla, teknolojik ilerlemenin merkezi olabilir miyiz?" sorusunu hep sorguladıklarını dile getirdi.

Serdar Karagöz, bazı ülkelerin, grupların ve insanların zorluklarla baş etmede biraz daha başarılı olduklarını belirterek, "Kim o ülkeler? Kim o gruplar? Kim o insanlar? Ne yapıyorlar da başarılı oluyorlar? Zorluklarla hangi anlamda karşı karşıya geldiğinde hangi stratejileri uyguluyorlar da ayakta kalabiliyorlar? Neye önem veriyorlar? Bizce bunun birinci cevabı değişime ve değişimi anlamaya önem veren ülkeler, gruplar, insanlar işte bu sert coğrafyada, sert iklimde, sert yaşam koşullarında başarılı olabiliyorlar." diye konuştu.

Karagöz, dünyanın en büyük fotoğraf makinesi markalarından biri olan Kodak'ın bir dönem fotoğraf sektörünü adeta tek başına domine ettiğini belirterek, şirketin o dönemde rakip tanımadığını ifade etti. Ancak bu güçlü konumuna rağmen Kodak'ın teknolojik ilerlemeyi zamanında yakalayamadığını, yeniliklere ayak uyduramadığını ve sonuçta kendi başarısının rehavetine kapılarak geride kaldığını söyledi.

Akla gelen bir fikri, başkalarının da düşünebileceğine işaret eden Karagöz, fikir geldiğinde hemen harekete geçmenin önemli olduğunu vurguladı.

Karagöz, sürekli etrafta negatif duygularla beslenen insanların olabileceğini ancak o kişilere kulak asmadan yola devam edilmesi gerektiğini vurgulayarak, Kodak'ın da bu negatif söylemlerle dijitalleşmeyi kaçırdığını, dijitali ve dijital fotoğrafçılığı merkeze alan firmaların bir anda Kodak'ın önüne geçtiğini kaydetti.

Böylece piyasanın ve piyasanın doğasının değiştiğini vurgulayan Karagöz, hiçbir şekilde sarsılmayacağı düşünülen Kodak'ın iflas ettiğini anlattı.

?"Amaçlarımızdan bir tanesi teknoloji ekosisteminin yaygınlaşması"

Karagöz, "Bu bize bir şeyi gösteriyor, yenilik geldiği zaman ve içinizdeki o yenilik dürtüsü harekete geçtiği zaman ne pahasına olursa olsun yani insan olarak, grup olarak, şirket olarak, ülke olarak muhakkak onu hayata geçirmeye çalışın." şeklinde konuştu.

Karagöz, T3 Vakfıyla birlikte kendi dil tabanlarını, yapay zeka ürünlerini çıkartmaya çalıştıklarının bilgisini paylaşarak, yeniliği kullanmak kadar yeniliğin öncüsü olmanın da yine hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

Gelecek süreçte herkesin bunu göreceğini aktaran Karagöz, "Türkiye için gerçek anlamda ekonomik refaha ulaşmanın, atılım yapmanın, standartlarımızı topyekun yükseltmenin sadece bir formülü var, teknolojik yenilik, bunu yakalamak ve bunu yaymak. Mümkün olduğunca şehirlerimize, ilçelerimize, kasabalarımıza bunu yaymak. Bunu yaparsak gerçekten de bu sert iklimde, bu sert koşullarda ayakta kalabiliriz. Biz Türkiye olarak sıçramak istiyoruz. Şirketlerimiz sıçramak istiyor." açıklamasında bulundu.

Teknolojiyi merkeze koyan liderleri, teknoliderleri bulup o teknoliderlerle Türkiye'yi yepyeni bir noktaya götürmek zorunda olduklarını bildiren Karagöz, "Eğer daha yüksek yaşam standardı istiyorsak, daha iyi koşullar istiyorsak politikadan az konuşan ama teknolojiden, gelişimden, inovasyondan daha fazla konuşan bir ekosistemi hep birlikte inşa etmemiz lazım. Anadolu Ajansı olarak sadece bir haber ajansı değil, aynı zamanda işte bu ekosistemi de bu ülkede oturtmaya çalışan bir şirketiz. Amaçlarımızdan bir tanesi teknoloji ekosisteminin yaygınlaşması, katılımın artması, yeni fikirlerin, inovatif yaklaşımların burada kendisine yer bulması." değerlendirmesinde bulundu.

?"AA+Tech projemiz 2026 yılı sonunda genç yetenekleri ekibimize katmak üzere tasarladığımız bir proje"

Karagöz, Hackathon'un ilkinden çok ciddi verim elde ettiklerini belirtti.

Şirket olarak bu projeleri dinlerken uygulanabilirlikleri de test ettiklerini anlatan Karagöz, hangi projelerin uygulanıp uygulanmayacağını ya da farklı şekilde uygulanabilirliğini konuştuklarını bildirdi.

Karagöz, "Bu bizi şirket olarak bu anlamda çok ileriye götürdü ve sizin gibi genç arkadaşlarımızın ürettiği projelere destek olmaktan da büyük gurur duyuyoruz. Umarım dünyayı değiştirecek, dünyada herkes tarafından kullanılacak bir teknolojiyi, bir ürünü sizler de en kısa sürede yaparsınız ve başarı konuşmanızı yaparken, 'bir Anadolu Ajansı Hackathon'u vardı, oraya gittik, projemiz dereceye bile girmemişti' şeklinde yorumlar yapabilirsiniz. O yüzden projesi dereceye giremeyen arkadaşlarımız için bir teselli olsun bu. Yani burada dereceye girmemiş olmanız projenizin dünyayı değiştirecek projelerden biri olmadığını göstermez. Belki o proje dünyayı değiştirecektir." ifadelerini kullandı.

Hackathon'da 48 saatlik yoğun bir çalışma yapıldığına işaret eden Karagöz, 400'ün üzerinde katılımcının ve 127 takımın buraya başvurduğunun bilgisini paylaştı.

Karagöz, finalde de 16 takım ve 58 kişinin yarıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Birinci, ikinci ve üçüncü olan projeleri burada tebrik etmekle beraber dereceye giremeyen ama dünyayı değiştirecek o projenin de sizin projeniz olabileceğini hiçbir zaman unutmayın. Biz teknolojiyi her platformda destekleyen bir şirket olarak bir duyuru daha yapmak istiyorum. AA+Tech adında bir projeyi başlatıyoruz. AA+Tech bizim için teknoloji alanında istihdam edeceğimiz arkadaşlarımıza yönelik bir proje, bir insan kaynakları projesi. AA+Tech projemiz 2026 yılı sonunda genç yetenekleri ekibimize katmak üzere tasarladığımız bir proje. AA+Tech'i de yine bizim insan kaynakları sayfamızdan takip edebilirsiniz. Yani hem AA+Tech projesi kapsamında Anadolu Ajansı'nın teknoloji tarafında görev de yapabilirsiniz. Hem kendi startuplarınızı kurabilirsiniz. Biz hepsini destekleriz. Yeter ki sizin içinizde üretme heyecanı olsun. Ortaya bir değer koyma heyecanı olsun."

Anadolu Ajansı'nın 6 Nisan 1920'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsatan Karagöz, "106. yılımıza gireceğiz. Geldiğimiz nokta artık küresel rekabet eden bir medya teknoloji şirketiyiz. En büyük gücümüz gençliğimiz ve dinamizmimiz. AA+Tech de bize yeni bir enerji ve dinamizm verecek, yeni mezun genç programlarını bu anlamda önemsiyoruz. Kurtuluşumuzu da rekabet gücümüzü de ve gerçekten de Türkiye'yi uluslararası arenada en üstlerde tutma misyonumuzu da teknolojiyle ilişkilendiriyoruz." diye konuştu.

"Arabica Coffee House"un "kahve sponsoru" olduğu "AA Medya Teknolojileri Hackathonu V2.0", ödül töreninin ardından sona erdi.

(Bitti)