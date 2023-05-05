41 damızlık koç sahibini buldu

Kepsut Damızlık Üretim Tesisinde üretilen 41 damızlık koçu, üreticilere yüzde 100 hibeyle dağıtan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "41 kere maşallah" diyerek yeni bir müjde de verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma destekleriyle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ocak 2023'ten bu yana Balıkesirli üreticilere yaklaşık 40 milyon lira destekte bulunan Büyükşehir, 2021 yılında 200 adet koyun ile kurulan, bugün itibarıyla küçükbaş sayısının 600'ün üzerine çıktığı Kepsut Damızlık Üretim Tesisinde üretilen 41 damızlık koçu, üreticilere yüzde 100 hibeyle dağıttı.

Bugüne kadar 481 damızlık koçu üreticilere dağıtan Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki hafta da Bandırma, Erdek, Marmara ve İvrindi'de toplam 161 adet koç dağıtarak bu sayıyı 642'ye çıkaracak. 2023 yılında 5 ilçede 250 üreticiye 10 dişi bir erkek şeklinde olmak üzere 2 bin 500 dişi, 250 adet erkek damızlık küçükbaş dağıtacak olan Büyükşehir Belediyesi, 2019'dan bu yana toplam 3 bin 500 adet damızlık küçükbaş hayvan dağıtmış olacak. Böylelikle coğrafi işaretle koruma altına alınan Balıkesir Kuzusu üretiminin artırılarak kalitesinin yükseltilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

Kırsal kalkınma hamlesi

Kepsut İlçesi'nde gerçekleştirilen dağıtım töreninde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Tarım ve Hayvancılığın Başkenti Balıkesir'de, üreticileri ekonomik yönden kalkındırmak ve yerli üretimi artırmak amacıyla büyük bir kırsal kalkınma hamlesi başlattıklarını, bu desteklerin de hız kesmeden devam ettiğini kaydederek "41 kere maşallah" dedi.

Her zaman yanınızdayız

Büyükşehir'in ilçe belediyeleriyle birlikte üreticinin her zaman yanında olduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, "Balıkesir çok zengin ve bereketli bir il. Zengin olması da her işinin olmasından kaynaklanıyor. Hayvancılık var, çiftçilik var, bunların yanında sanayi de var, turizm de var. Biz üretmek, çalışmak isteyen herkese destek olmak için gayret ediyoruz. Çiftçimiz nerede sorun yaşıyor? Maliyetleri artığında Büyükşehir olarak ne yapabiliriz? Verimi nasıl artırabiliriz? Tüm bu sorulara kafa yoruyor, milyonlarca liralık yatırım ve desteklerle üreticimizin elini güçlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Yeni proje müjdesi

Hayvancılıkla uğraşan üreticilere yeni bir müjde de veren Başkan Yücel Yılmaz, "Bir istasyon kuruyoruz. Koçu sizden alıp yerine daha gürbüz ve sağlıklı koç vereceğiz. Aldığımız koça biz bakacağız. Bakımlarını yapıp güçlendiğinde başka bir üreticimize vereceğiz. Sürekli koç değişimini sağlayacak bir sistem kuruyoruz. Irklarımızı tamamen Balıkesir Kuzusuna dönüştürünceye kadar devam edecek bir sistem. Her şeyini hazırladık" dedi. - BALIKESİR