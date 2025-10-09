206 bin kişinin emekliliği iptal edildi

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerinden edindiği bilgileri paylaştı: Çocuklara özel hastane hakkı, maaş farkı düzenlemesi ve 206 bin emekliliğin iptal gerekçesi gündemde...

Milyonlarca çalışan, emeklilik için kritik düzenlemeleri beklerken, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş TGRT Haber'e yaptığı açıklamalarda Meclis'te görüşülen yeni sosyal güvenlik teklifleri hakkında dikkat çekici bilgiler verdi. Karakaş, 3600 ek gösterge, disiplin affı, özel hastanelerde ücretsiz tedavi, maaş farkları ve sigorta dökümündeki kodların emekliliğe etkisi gibi başlıkları değerlendirdi.

ÖZEL HASTANELERDE ÜCRETSİZ TEDAVİ TEKLİFİ

Karakaş, Meclis'te görüşülen yeni sosyal güvenlik teklifinde, "3 yaşına kadar bebeklerin ve tüm çocukların özel hastanelerden ücretsiz faydalanması" yönünde bir kanun maddesi bulunduğunu açıkladı. Karakaş, "Bu teklif yasalaşırsa, çocuk sağlığı hizmetlerinde önemli bir adım atılmış olacak" dedi.

3600 EK GÖSTERGE YENİDEN GÜNDEMDE

Uzun süredir beklenen 3600 ek gösterge konusuna da değinen Karakaş, "Yarım milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren düzenleme kesinlikle çıkacak. Bu konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın gündeminde" ifadelerini kullandı. Düzenlemenin özellikle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsayacağı belirtiliyor.

DİSİPLİN AFFI KISITLI KAPSAMDA GELEBİLİR

Disiplin affı beklentilerine de değinen Karakaş, 2006'dan bu yana beklenen düzenleme için olumlu sinyaller olduğunu belirtti. Ancak affın kapsamının dar tutulabileceğini, yalnızca "devlet aleyhine işlenen suçlarla sınırlı" olabileceğini ifade etti.

İŞÇİ VE MEMUR ARASINDAKİ MAAŞ FARKI GÜNDEMDE

Kamuda aynı görevi yapan işçi ve memur arasındaki maaş farkına dikkat çeken Karakaş, "Bir güvenlik görevlisi memur statüsündeyse 50 bin lira alıyor, işçi statüsündeyse 70 bin lira. Bu adaletsizlik giderilmeli" dedi. Karakaş ayrıca, yardımcı hizmetler sınıfındaki memurların genel idare hizmetlerine geçirilmesi ve 2005'te verilen 1 derece uygulamasının yeniden gündeme alınması yönünde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

VERGİ DİLİMİ SABİTLEME TALEBİ ARTIYOR

Karakaş, çalışanların maaşlarından yapılan vergi kesintileriyle ilgili yeni bir düzenleme beklentisine de değindi. Karakaş, "Vergi tarifesi yılda bir kez güncelleniyor, bu da maaşlar arttıkça kesintilerin büyümesine yol açıyor. Sendikalar, işverenler ve çalışanlar bu konuda ortak talep oluşturdu. KPDK toplantısında, vergi diliminin %15'e sabitlenmesi önerisi masaya geldi" ifadelerini kullandı.

206 BİN EMEKLİLİK İPTAL EDİLDİ

Sigorta hizmet dökümlerinde yer alan harf kodlarının önemine dikkat çeken Karakaş, yanlış bilinen detayları açıkladı: "'K', 'Ş', 'S' harflerinden biri dökümde görünüyorsa emeklilik riske girmiş demektir. 'S' sahte sigortalılığı, 'Ş' şüpheli işyerini, 'K' ise kontrol sürecindeki işletmeyi gösterir."

Bu kapsamda yapılan denetimlerde 2016'dan bu yana 206 bin kişinin emekliliği iptal edildi. Karakaş, bu kişilerin emeklilik maaşlarının faiziyle geri alındığını da vurguladı.

KAPSAMLI REFORM YOLDA

İsa Karakaş, yapılan tüm bu hazırlıkların, çalışanlar ve emekliler için kapsamlı bir sosyal güvenlik reformunun işareti olduğunu söyledi. "3600 ek gösterge, disiplin affı, maaş dengesi, vergi dilimi ve sahte sigortalılık gibi konular tek paket içinde ele alınabilir" değerlendirmesinde bulundu.