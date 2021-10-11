Red Bull Neymar Jr's Five heyecanı Gaziantep'te başlıyor

GAZİANTEP (AA) - Brezilyalı futbolcu Neymar Jr'ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr's Five, 16 Ekim'de Gaziantep'te yapılacak ilk elemeyle başlıyor.

Red Bull açıklamasına göre, sokak futbolu, şehirlerde futbol oynama fırsatı bulamayanlar ve geçmişin ruhunu özleyenler için geri dönüyor.

Şimdiye kadar dünya genelinde yaklaşık 100 ülkeden, birçok futbolseverin ter döktüğü organizasyonun Türkiye elemeleri bu sene 4 farklı şehirde yapılacak.

Brezilya'daki büyük finale gitmek isteyen takımlar Gaziantep'ten sonra 23 Ekim'de Sivas'ta, 31 Ekim'de Çanakkale'de ve son olarak 7 Kasım'da Denizli'de rakiplerini yenmeye çalışacak. Bu elemelerde başarılı olan ekipler 20 Kasım'da gerçekleştirilecek Türkiye Finali'nde 2021'in şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Türkiye Finali'nde şampiyon olan takım Katar'da düzenlenecek Dünya Finalleri'ne giderek, Türkiye'yi temsil etme ve dünya şampiyonu Neymar Jr Enstitisü'ne karşı oynama fırsatını yakalayacak. Red Bull Neymar Jr's Five'da dünyanın en iyi sokak futbolu takımı olmak isteyenler www.redbull.com/neymarjr adresinden hayallerine doğru bir adım atabiliyor.