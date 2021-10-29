İstanbul'un işlek caddesinde esnaf aynı dertten mustarip! Hepsi çalıştıracak eleman arıyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'un işlek caddesinde esnaf aynı dertten mustarip! Hepsi çalıştıracak eleman arıyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf aynı dertten mustarip! Hepsi çalıştıracak eleman arıyor

Türkiye'nin en işlek caddeleri arasında yer alan Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki dükkanların hemen hemen hepsi eleman arıyor. Esnaf, bir türlü çalıştıracak eleman bulamamaktan şikayetçi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (Haberler.com) - Koronavirüs salgını iş dünyasında da ciddi değişimlere neden oldu. Salgının etkisiyle çok sayıda işletme, İşçi çıkarma yoluna gitti. Ancak işlerin yeniden düzene girmesinin ardından bu sefer de işçi talebi oluştu. Türkiye'nin ve İstanbul'un işlek caddeleri arasında yer alan Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki çok sayıda dükkan, işçi arıyor ancak çoğu henüz istediği elemanı bulamadı.

ADIM BAŞI İŞ İLANI VAR

Cadde boyunca tüm dükkanlarda iş ilanı olduğu görüldü. Esnaf, iş görüşmesine gelen vatandaşların bazılarının işi kabul ettiğini ancak daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı çalışmak istemediklerini belirtti. Bazı esnaflar da uzun süredir iş başvurusu bile almadıklarını iddia etti.

İLANLA MÜDÜR ARIYORLAR

İlanlar arasında en dikkat çekeni ise "Müdür ve müdür yardımcısı iş ilanı" oldu. Bir mağaza, çalıştırılmak üzere müdür yardımcısı arandığını yazdı. Mağazanın ilanında, "Müdür ve müdür yardımcısı arıyoruz" ifadelerine yer verilerek irtibat numarası bırakıldı.

İşte o iş ilanları:


İstanbul'un işlek caddesinde esnaf aynı dertten mustarip! Hepsi çalıştıracak eleman arıyor

İstanbul'un işlek caddesinde esnaf aynı dertten mustarip! Hepsi çalıştıracak eleman arıyor

İstanbul'un işlek caddesinde esnaf aynı dertten mustarip! Hepsi çalıştıracak eleman arıyor

İstanbul'un işlek caddesinde esnaf aynı dertten mustarip! Hepsi çalıştıracak eleman arıyor

İstanbul'un işlek caddesinde esnaf aynı dertten mustarip! Hepsi çalıştıracak eleman arıyor

İstanbul'un işlek caddesinde esnaf aynı dertten mustarip! Hepsi çalıştıracak eleman arıyor

İstanbul'un işlek caddesinde esnaf aynı dertten mustarip! Hepsi çalıştıracak eleman arıyor

İstanbul'un işlek caddesinde esnaf aynı dertten mustarip! Hepsi çalıştıracak eleman arıyor

İstanbul'un işlek caddesinde esnaf aynı dertten mustarip! Hepsi çalıştıracak eleman arıyor

İstanbul'un işlek caddesinde esnaf aynı dertten mustarip! Hepsi çalıştıracak eleman arıyor

İstanbul'un işlek caddesinde esnaf aynı dertten mustarip! Hepsi çalıştıracak eleman arıyor

İstanbul'un işlek caddesinde esnaf aynı dertten mustarip! Hepsi çalıştıracak eleman arıyor

Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak

 5 bin yeni taksi plakası teklifinin reddedildiği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı isyan etti: Kızım artık okula gidemiyor

5 bin yeni taksi plakası teklifinin reddedildiği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı isyan etti: Kızım artık okula gidemiyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title