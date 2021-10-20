Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.137.420.291 Garanti Bankası 859.762.048 Gübre Fabrikaları 539.882.856 Kardemir (D) 326.507.679 Yapı ve Kredi Bankası 317.542.871 Petkim 309.486.474 Tüpraş 297.034.965 Şişe Cam 243.179.180 Emlak Konut GMYO 238.185.031 Ereğli Demir Çelik 225.512.337 Ford Otosan 191.789.953 Koç Holding 170.121.549 Akbank 156.667.937 İş Bankası (C) 143.509.318 Biotrend Çevre ve Enerji 138.773.955 ASELSAN 134.751.169 Koza Altın 133.718.416 Koza Madencilik 119.571.309 TAV Havalimanları 112.901.749 Bim Mağazalar 103.544.036 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 527 bin liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler