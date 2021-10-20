Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.137.420.291Garanti Bankası859.762.048Gübre Fabrikaları539.882.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.137.420.291
|Garanti Bankası
|859.762.048
|Gübre Fabrikaları
|539.882.856
|Kardemir (D)
|326.507.679
|Yapı ve Kredi Bankası
|317.542.871
|Petkim
|309.486.474
|Tüpraş
|297.034.965
|Şişe Cam
|243.179.180
|Emlak Konut GMYO
|238.185.031
|Ereğli Demir Çelik
|225.512.337
|Ford Otosan
|191.789.953
|Koç Holding
|170.121.549
|Akbank
|156.667.937
|İş Bankası (C)
|143.509.318
|Biotrend Çevre ve Enerji
|138.773.955
|ASELSAN
|134.751.169
|Koza Altın
|133.718.416
|Koza Madencilik
|119.571.309
|TAV Havalimanları
|112.901.749
|Bim Mağazalar
|103.544.036
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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