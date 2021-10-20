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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiTürk Hava Yolları1.137.420.291Garanti Bankası859.762.048Gübre Fabrikaları539.882.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.137.420.291
Garanti Bankası859.762.048
Gübre Fabrikaları539.882.856
Kardemir (D)326.507.679
Yapı ve Kredi Bankası317.542.871
Petkim309.486.474
Tüpraş297.034.965
Şişe Cam243.179.180
Emlak Konut GMYO238.185.031
Ereğli Demir Çelik225.512.337
Ford Otosan191.789.953
Koç Holding170.121.549
Akbank156.667.937
İş Bankası (C)143.509.318
Biotrend Çevre ve Enerji138.773.955
ASELSAN134.751.169
Koza Altın133.718.416
Koza Madencilik119.571.309
TAV Havalimanları112.901.749
Bim Mağazalar103.544.036
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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