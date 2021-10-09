Doğal taş proje yarışması ödülleri Efes Antik Kenti'nde sahiplerini buldu

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye'nin önemli ihracat kalemlerinden olan mermerde son dönemde işlenmiş ürünlere geçiş yaşandığını, özellikle ABD pazarından daha fazla pay alınması gerektiğini belirtti.

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığının desteğiyle Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması'nın ödül töreni Efes Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Dünya Mimarlık Günü ile eş zamanlı olarak düzenlenen törende 402 başvuru arasından seçilen 7 projenin sahiplerine ödülleri verildi. Bu yıl ihracat yapan 30 mermer firması da farklı kategorilerde ödül aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Türkiye'nin dünya mermer rezervlerinin yüzde 33'üne sahip olduğunu, 15 milyar metreküp seviyesindeki dünya rezervinin 5 milyar metreküplük kısmının Türkiye'de bulunduğunu bildirdi.

Yılın 9 ayında 1,6 milyar dolarlık doğal taş ihracatı yapıldığını, bu tutarın yüzde 95'ini mermerin oluşturduğunu belirten Turagay, şunları ifade etti:

"Mermerde güzel bir gelişme var, blok mermerden işlenmiş mermere geçiliyor ve işlenmiş mermerin toplam ihracattaki payı yüzde 57'lere ulaşmış durumda. En önemli pazar ABD, toplam ihracatın yüzde 18'ini oluşturuyor. Bu pazarda daha yüksek pay almamız lazım, onun için daha fazla çalışılması lazım. Geçen sene ilki, bu sene ikincisi yapılan AMORF Tasarım Yarışması gençlerin önünü açmak ve destek olmak için önemli bir yarışma. İhracatçılarımız bir nefer gibi sabahtan akşama kadar çalışarak Türkiye'nin ihracatını geçen ay 20,8 milyar dolara çıkarttılar. İhracatımızdaki artış eylül döneminde yüzde 30'ları buldu, 160 milyar dolara çıktı. Hedefimiz 210 milyar dolar ama bunu da hep beraber çalışarak geçeceğiz."

"İnadına üretim, inadına ihracat"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de Türkiye'nin doğal kaynaklarının yanında sektörel tecrübesi, lojistik avantajı ve öncü teknolojileri kullanması sayesinde dünya doğal taş piyasasının önemli oyuncularından biri konumunda bulunduğuna işaret etti.

Gülle, şunları kaydetti:

"300 binden fazla istihdam üreten doğal taş sektörü, ülkemizin tanıtımına sağladığı katkıyla da büyük önem taşıyan bir sektör. Vatikan'daki bazı bazilikalarda sütun ve kaplamalar Afyon İscehisar mermeridir, ABD'de Beyaz Saray'da yetkililerin basın açıklamaları yaptıkları alanda kullanılan mermer Elazığ Vişne'dir, Alman Parlamentosu, Fransa Parlamentosu, ABD Temsilciler Meclisi, Disneyland ve sayısız önemli mekan Türk mermerleriyle süsleniyor."

Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, ihracatı bu yıl sonunda 6 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Madencilik sektöründeki 16 sivil toplum kuruluşu olarak 'inadına üretim, inadına ihracat' sloganıyla güçlerimizi birleştirdik. Sektörün toplam ihracatını yılın 9 ayında yüzde 48 artırarak 3 milyar dolardan 4,4 milyar dolara taşıdık." ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer de Türkiye'nin doğal taş özelinde stratejik bir konumda bulunduğunu, dünya geneli pazar payı sıralamasında Çin ve Hindistan'ın ardından yüzde 10,3'lük payla üçüncü sırada yer aldığını bildirdi.

Ödül törenine, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu ve Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu da katıldı.