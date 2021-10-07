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Yatırım fonu istatistikleri

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Yatırım fonu istatistikleri

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,31 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,31 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları0,02364203160
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları0,14736211
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları0,14342013
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları-0,4479673
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon-0,20863155
Yatırım Fonları - Katılım Fonları0,0240337
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları0,3115141
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları0,0437370

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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