Ek Fotoğrafla/ İgdaş: Motosikletteki Yangın Doğalgaz Kutusuna Sıçradı

İstanbul DHA - İGDAŞ, Bağcılar'daki doğalgaz yangınına bir motosikletteki yangının neden olduğunu açıkladı.

İGDAŞ'tan yapılan açıklamada "04.30 saatlerinde Bağcılar Yenimahalle 1543 Sokak'ta bir motosiklet doğalgaz kutusuna bağlanmış ve bilinmeyen bir sebeple motosiklette yangın çıkmıştır. Çıkan yangın motosikletin bağlı olduğu doğalgaz kutusuna sıçrayarak doğalgaz hattına hasar vermiştir. Hatta oluşan hasar nedeniyle gaz çıkışı meydana gelmiştir. 187 Doğalgaz Acil Hattı'na gelen ihbar üzerine İGDAŞ ekipleri olaya müdahale etmiş, gerekli güvenlik önlemlerini almış ve gaz akışını kesmiştir. Doğalgaz hattında oluşan hasarla ilgili onarım çalışması başlatılmıştır" denildi

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