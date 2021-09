EĞLENCE MEKANINDA GÜVENLİĞİN PARMAĞINI KOPARAN KADINA 4,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Uluossyn Malgazhdarova 11 Temmuz 2021 tarihinde iki arkadaşıyla Beyoğlu'ndaki eğlence mekanına gitti. Şüpheli Malgazhdarova ve arkadaşları, burada bir süre eğlenip alkol aldı. Daha sonra Malgazhdarova'nın lavaboya gitti, ancak çıkarken bilinmeyen bir sebeple güvenlik görevlisi Cumhur C. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa bir süre sonra arbedeye dönüştü. Diğer kişiler de olaya müdahale etti. Arbede sırasında Malgazhdarova'nın güvenlik görevlisi Cumhur C'nin sağ el yüzük parmağını ısırarak kopardı. Bunun üzerine Cumhur C. ve diğer güvenlik görevlileri Serkan K ve Mehmet Eren P. şüpheli Uluossyn Malgazhdarova'yı dışarı çıkararak mekanın önünde darbettiler. Olay sonrasında her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİNİN 16 FARKLI YERİNDE KESİ VE EKİMOZ SAPTANDI

ŞİKAYETÇİNİN KEMİĞİ KIRILDI

KENDİNİ KORUMAK İÇİN ISIRDIĞINI SÖYLEDİ

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

OLAYA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLERDE ARBEDE GÖRÜLDÜ

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ HAKKINDAKİ DOSYA AYRILDI

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

