ZBEÜ Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, Gençlik Ofisi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Çaycuma Kampüsünde incelemelerde bulundu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Gençlik Ofisi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Çaycuma Kampüsünde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Gençlik Ofisi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Çaycuma Kampüsünde incelemelerde bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Farabi Kampüsündeki Gençlik Ofisi ile Diş Hekimliği Fakültesine ve Çaycuma Kampüsüne ziyarette bulunarak yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaretlerde Rektör Özölçer'e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu eşlik etti.

Birimlerde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Rektör Özölçer, yapılması planlanan faaliyetler hakkında da istişarede bulundu. - ZONGULDAK