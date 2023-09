Yabancı Uyruklu Öğrenciler Bayburt'ta Doğa Yürüyüşü Yaptı

Yabancı uyruklu öğrenciler doğa yürüyüşünde eğlendi

BAYBURT - Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı Gençlik Hareketliliği Projesi dahilinde Bayburt Üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Bayburt'ta bir hafta boyunca çeşitli etkinliklere katıldılar, keyifli zaman geçirdiler. Use sport as a tool make their lives really cool! Başlıklı Erasmus+ programı çerçevesinde İspanya, Portekiz, Romanya, Yunanistan ve Türkiye'den 36 öğrenci, Bayburt kültürüyle tanışma imkanı buldular.

Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü destekleriyle düzenlenen Use sport as a tool make their lives really cool! Başlıklı Erasmus+ programı dahilinde 5 farklı ülkeden gelen 36 öğrenci, 12-20 Eylül tarihlerinde Bayburt'ta bir araya geldiler.

Proje kapsamında farklı ülkelerden şehre gelen katılımcılar, ilk gün Semt Sahasında halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma, yakan top oyunlarına katılarak doyasıya eğlendiler. 2'nci gün müze gezisine katılan öğrenciler, müzede düzenlenen programları yakından takip ettiler. Programın 3'üncü gününde öğrenciler, dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan nehri özelliğine sahip Çoruh Nehrinde rafting yaptılar.

Son olarak Aslandağ Vilayet Ormanında doğa yürüyüşü yapan öğrenciler, 3 kilometre yol yürüdükten sonra müzikli etkinliğe katıldılar. Doğa yürüyüşünü eğitmenleri gözetiminde tamamlayan yabancı uyruklu ve Türk öğrenciler, ardından Aslandağı mesire alanında yakılan mangalla karınlarını doyurup, müzikli etkinliklerle günü tamamladılar.

Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı Gençlik Hareketliliği Projesi dahilinde, 5 ülkeden 36 katılımcıyla birçok etkinliğe katılarak keyifli vakit geçirdiklerini ifade eden Erasmus Plus proje eğitmeni Almira Melodi Solak, "Toplam 36 kişiyiz, bu 1 hafta boyunca katılımcılarımızla Bayburt'ta engelli bireylerin spora dahil edilmesi kapsamında etkinlikler gerçekleştirdik. İlk gün Türklerin geleneksel sporlarından halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma şeklinde oyunlarımız vardı, bunları antrenörlerimiz eşliğinde gerçekleştirdik. Bunların haricinde ikinci günden itibaren hem dahil etmeyle ilgili workshoplarımız, içerik etkinliklerimiz oldu hem de Kenan Yavuz Etnografya müzemize gezimiz oldu. Oradaki festivale dahil olduk, festival kapsamında katılımcılarımız buranın gelenek ve göreneklerini gördüler, buranın yerel insanlarıyla tanışma fırsatı buldular ve dahil etme adına geniş kapsamlı bir etkinlik gerçekleştirmiş olduk. Sonraki günlerde rafting etkinliğimiz oldu, Çoruh Nehri üzerinde katılımcılarımızın her biri liderler eşliğinde rafting yaptılar. Bugünde Aslandağı alanında trekking etkinliğimiz var, yürüyüşlerin ardından burada mangal yakıp, yemeğimizi yiyip döneceğiz" dedi.