Van Rekabet Kurumu İlk ve Ortaokulu'nda Bahar Şenliği Düzenlendi

Van Rekabet Kurumu İlk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen bahar şenliği etkinliğinde öğrenciler yarışmalar, dans, müzik, halay ve gösterileriyle eğlenceli vakit geçirdi. Okul müdürü Hakan Erbenzer, etkinliğin çocukların moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Velilerin desteğiyle okulda kermes düzenlendi ve elde edilen para okulun giderleri için kullanılacak. Etkinliğe İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, ESOB Başkanı İsa Berge, şube müdürleri, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Van Rekabet Kurumu İlk ve Ortaokulunda bahar şenliği etkinliği düzenlendi.

Okulun bahçesinde yapılan şenlikte öğrenciler yarışmalar, dans, müzik, halay ve gösterileriyle eğlenceli vakit geçirdi.

Okul Müdürü Hakan Erbenzer, yapığı açıklamada, etkinliği çocukların moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla düzenlendiklerini belirtti.

Velilerin desteğiyle okulda kermes düzenlediklerini ifade eden Erbenzer, şöyle konuştu:

"Velilerimiz evlerinde pasta, börek tatlılar yaptılar ve satışını sağladılar. Buradan elde edilen para okulun giderleri için kullanılacak. Kütüphane ve konferans salonumuzun açılışını gerçekleştirdik.Çocuklarımıza en iyi eğitimi vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Katılım çok güzel. Velilerimiz de öğrencilerimiz de çok eğleniyor. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim." dedi.

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, ESOB Başkanı İsa Berge, şube müdürleri, okul müdürleri, veliler ve öğrencilerin katıldığı etkinlik, resim sergisi, kütüphane ve konferans salonunun açılışı ile son buldu.