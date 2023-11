Tuzla Belediyesi Öğretmenler Günü Programı Düzenledi

AÇEM, TUZGEM, Bilgi Evleri, Spor Akademisi, Gençlik ve Sanat Merkezi, Kütüphane ve Bilim Merkezi, TUZSAM olmak üzere Tuzla Belediyesi tarafından eğitim amaçlı hayata geçirilen birimlerde görev yapan öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Günü için düzenlenen programda bir araya geldi. Etkinlik kapsamında, önce eğitim birimlerini temsilen öğretmenler Melike Akkuş ve Cihat Salur konuşma yaptı. Protokol konuşmalarından sonra pasta kesildi ve öğretmenlere hediye takdim edildi. 240 öğretmenin yer aldığı programa, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır ile çok sayıda davetli katıldı.

Yazıcı, "Yaşamımızın her noktasında bir bilgiye muhtacız ve bunu bir şekilde elde etmek zorundayız. Elde ettiğimiz bu bilgilerle hayatımızı idam ettiriyoruz. Dolayısıyla bir insana yapılabilecek en büyük iyilik ona aklını kullanmasını öğretmek ve ona bilgi sunmaktır. Bu bakımdan hayatımızın her noktasına dokunan ve hayatımızın her noktasında dokunuşlarıyla bize şekil veren bütün öğretmenlerin ve öğretmenlerimizin gününü tekrar kutluyor ve iyi ki varsınız diyorum. Yaşayan herkesin eğitim alması lazım. Bizim medeniyetimize göre de insan, bir gün öncesinden daha iyi değilse ziyandadır. Dolayısıyla biz bu Anne Çocuk Eğitim Merkezi, spor-sanat- bilim dahil tüm bu birimlerimizin asıl amacı Tuzla'da bizim sorumluluğumuza verilen insanımızın hayat boyu eğitim süreçlerinde herhangi bir noktasından yakalayıp bu süreçte insanlarımıza destek olabilmektir. Bu bağlamda Tuzla Belediyesi olarak onur ve gurur duyuyorum. Çok güzel işler yaptık; güzel işler başardık. 240 öğretmenle bu eğitimi yapmış olmanın mutluluğuyla tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir iş birliği oldu. Bir yerel yönetimlerle bir bakanlık taşra teşkilatının birimlerinin iş birliği yaparak ne kadar güzel işler ortaya konulabileceğini çok güzel örnekleri sergiledik" diye konuştu.

"ASIL İŞ, 10-15 YIL SONRA SONRA ÖNEM ARZ EDECEK OLAN İŞLERE DOKUNABİLMEKTİR"

Eğitimin yaşamın temel yapıtaşlarından biri olduğunun altını çizen Yazıcı, "Kent estetiğini değiştirirsiniz olur ama bunun uzun vadede hiçbir anlamı yoktur. Ben bunu veciz ifadeyle asfaltları altınla kaplasak anlamı yoktur şeklinde özetliyorum. Asıl iş, bu ilçenin geleceğine, 10-15 yıl sonra önem arz edecek olan işlere dokunabilmektir. Çocuklarımız 15-20 yıl sonra bizim yerlerimizi alacak en kıymetli varlıklardır. Ama günü kurtarma çalışması daha sonra saman alevi gibi yok olacak işlerdir. Eğitim ordumuzun yapmış olduğu çalışmalar, bu eğitimlere vermiş olduğumuz destek Tuzla'nın geleceği için yapılan yatırımdır. Çok kıymetlidir çünkü bunu 'hadi yeniden' yapalım dediğinizde 10 yıl sonra buna karar verilse bir 20 yıl sonrayı ancak dizayn edebilirsiniz. Bu konuda ne kadar erken başlanırsa ilçenizin, bulunduğunuz coğrafyanın veya bulunduğunuz ülkenin kaderini daha önceden değiştirmiş olursunuz. Aslında yapılması gereken işi geç bırakmamış oluruz. Bu bağlamda yapmış olduğunuz iş çok kıymetli. ve biz bu konuda da hiçbir şeyi esirgememeye çalıştık. Bazen işiniz mi, niçin yapıyorsunuz, bu işlere girmeyin diyenler oldu ama biz bu işleri önemsiyoruz. Kısa vadede değil, uzun vadede çok kıymetli olduğunu çok net bir şekilde bilen bir kardeşiniz olarak da bunu her zaman ifade ettim ve bu anlayışla da devam edeceğimin altını çiziyorum" ifadelerini kullandı.

Yazıcı'ya teşekkürlerini ileten Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır da "Tuzla'da 3 bin öğretmen var. Yaklaşık yüzde 10'una da belediye tarafından açılan birimlerde görev verilmiş. Türkiye'de 1 milyon 100 bin öğretmen var. O hesaba göre her belediye bunu yapsa 100 bin kişi daha bu mesleği icra eder. Bunun için başkanımıza ayrıca bir alkış istiyorum. Çok önemli bir konu çünkü tüm birimleri, tüm parkları, spor salonları, AÇEM'leri, TUZGEM'leri, bilgi evlerini, hepsini bizlere açtı" dedi.