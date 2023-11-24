Sultangazi Belediye Başkanı Öğretmenler Günü'nü Kutladı

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ilçedeki okulları ziyaret eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, okul müdürü ve öğretmenlerin gününü kutladı. Öğretmenlere hediyeler de takdim eden Dursun, "Emek ve gayretle milletimize hizmet eden siz değerli öğretmenlerimizin gününü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Sultangazi Cumhuriyet İlkokulunu ziyaretinde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Sevgiyle, sabırla, özveriyle çocuklarımıza iyi bir eğitim vermek için gayret gösteren tüm öğretmenlerimize minnettarız. Emek ve gayretle milletimize hizmet eden siz değerli öğretmenlerimizin gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek ve ödenemeyecek olan bu mesleği icra eden, bir insan yetiştirmenin dünyayı değiştirebileceğine inanan azimli öğretmenlerimize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Okulda öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Dursun, onlarla bol bol sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından İlçe Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği Öğretmenler Günü programına katılan Dursun'a İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ve Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş da eşlik etti.

SEDA ZİYARETİ

Okul gezilerinden sonra Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un durağı Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) oldu. Dursun, SEDA öğretmenlerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, hediyelerini takdim etti.