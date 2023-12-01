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MEB Görevde Yükselme Sınavlarının Sözlü Aşaması İçin Tarihler Belli Oldu

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Görevde Yükselme Yazılı Sınavı sonuçlarına göre, sözlü sınavların tarihleri açıklandı. Sözlü sınavlar, 6 Ocak'ta memur ve sayman grubu, 7 Ocak'ta şef ünvanlı kadrolar ve 8-12 Ocak'ta şube müdürlüğü kadroları için yapılacak. Toplamda 4569 aday sözlü sınava katılacak ve sınavlar 30 büyükşehirde ve Ankara'da gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 9 Temmuz'da gerçekleştirilen "Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme Yazılı Sınavı" sonuçlarına göre, mevzuat gereği yapılacak sözlü sınavın tarihleri belli oldu.

MEB'in açıklamasına göre, sözlü sınavın 6 Ocak'ta memur ve sayman grubu, 7 Ocak'ta şef ünvanlı kadrolar ve 8-12 Ocak'ta şube müdürlüğü kadroları için yapılması planlandı.

Memur ünvanlı kadro sözlü sınavına 1448, saymanlık sözlü sınavına 182, şef kadrosu sözlü sınavına 1712, şube müdürlüğü sözlü sınavına ise 1277 aday katılacak.

Memur, şef ve sayman kadroları sözlü sınavları 30 büyükşehirde, şube müdürlüğü sözlü sınavları ise Ankara'da yapılacak.

Kaynak: AA / Eğitim

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