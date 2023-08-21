Konyaaltı Belediyesi'nin Atıl Kitap Toplama Kampanyası Başarı Getirdi

Konyaaltı Belediyesi'nin düzenlediği Atıl Kitap Toplama Kampanyası sayesinde ücretsiz test kitaplarına ulaşan öğrenciler, YKS'de başarı elde etti. Kampanya kapsamında Barış Boran Ceyhan ODTÜ İşletme Bölümü'nü, Hasan Meriç Akbaba ise ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandı.

Konyaaltı Belediyesi'nin "Atıl Kitap Toplama Kampanyası" kapsamında ücretsiz test kitaplarından yararlanarak YKS eşit ağırlık alanında Türkiye 192'ncisi olan Barış Boran Ceyhan ile YKS sayısal alanında Türkiye 707'ncisi olan Hasan Meriç Akbaba, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni (ODTÜ) kazandı.

Kitap fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle test kitaplarına ulaşmakta güçlük çeken öğrenciler için harekete geçen Konyaaltı Belediyesi "Atıl Kitap Toplama Kampanyası" ile başarıya imza attı. Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM) bünyesindeki Konyaaltı Belediye Kütüphanesi'nin ücretsiz test kitabı kampanyasından yararlanan ve YKS eşit ağırlık alanında 192. olan Barış Boran Ceyhan hayali olan ODTÜ İşletme Bölümü'nü, YKS sayısal alanında Türkiye 707.'si olan Hasan Meriç Akbaba ise ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü kazandı.

Sınava hazırlık sürecinde Konyaaltı Belediye Kütüphanesi'nden yararlandığını açıklayan Barış Boran Ceyhan, "Eşit ağırlık alanında Türkiye 192.'si oldum ve hayal ettiğim ODTÜ İşletme bölümünü kazandım. Çok mutluyum. Belediyenin bizlere sunduğu ücretsiz kitap kampanyası bizi hayallerimize kavuşturdu. Tüm arkadaşlarım kütüphaneye gelerek bu imkanlardan faydalanarak hayallerine kavuşabilir. Konyaaltı Belediyemize ve Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

YKS sayısal alanında Türkiye 707.'si olan ve ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü kazanan Hasan Meriç Akbaba da "Çok mutluyum. İstediğim, hayal ettiğim okulu ve bölümü kazandım. Konyaaltı Belediye Kütüphanesi'nden edindiğim kitaplar bu başarıyı elde etmemi sağladı. Bu imkanı bize sağlayan Konyaaltı Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımız Semih Esen'e çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Barış Boran Ceyhan ve Hasan Meriç Akbaba'nın hayallerindeki üniversite olan ODTÜ'yü kazanmasının kendilerini gururlandırdığını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, şöyle konuştu:

"Barış ve Meriç bizleri bu başarılarıyla çok mutlu etti. Böyle bir başarıda yapmış olduğumuz kampanyamızın etkisinin olduğunu görmek çok güzel bir duygu. Kendilerine eğitim hayatında başarılar diliyorum. Onları çok güzel yerlerde göreceğimize inanıyorum."

KİTAPLAR EVDE ATIL KALMASIN

Konyaaltı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün geçen yıl başlattığı "Atıl Kitap Toplama Kampanyası"na tüm Konyaaltı sakinlerinin destek vermeye davet eden Başkan Esen, şöyle devam etti:

"Evinizde kullanmadığınız test kitapları bir çocuğun tüm hayatını değiştirebilir. Evinizdeki kitapları Halk Masa ekiplerimizi arayarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Evlerinizden toplanan kitaplar kütüphanemizde ayrıştırılarak ihtiyaç sahibi gençlere ulaştırılıyor. Gençlerimiz de kütüphanemize üye olarak bu kitaplardan ücretsiz şekilde faydalanabiliyorlar."