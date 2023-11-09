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Konya'da Sazlıpınar İlkokulu Öğrencilerine Trafik Eğitimi Verildi

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Sazlıpınar ilkokulu öğrencilerine, 13. Trafik Jandarma Tim Komutanlığı ve Konya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik eğitim semineri verildi. 105 öğrencinin katıldığı seminerde trafikle ilgili temel konular işlendi. Seminerin sonunda öğrencilere, trafikle ilgili bilgileri pekiştirecek boyama kitapları da dağıtıldı.