Karamürsel Atatürk Ortaokulu'nda Öğretmenler Günü Buluşması

Karamürsel Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında emekli olan müdür, müdür yardımcıları, öğretmen, memur ve hizmetliler bir araya geldi. Etkinlikte müzik dinletisi, şiir ve tiyatro gösterisi yapıldı.

Karamürsel Atatürk Ortaokulu'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, emekli olan müdür, müdür yardımcıları, öğretmen, memur ve hizmetliler bir araya geldi.

Atatürk Ortaokulu'ndan emekli personel, Okul Müdürü Necmettin Şahin'in davetiyle okulda buluştu, vefat edenler içinde lokma döktürüldü.

Şahin, yaptığı konuşmada, "geçmişi olmayan kurumların geleceği olmaz" ilkesiyle hareket ettiklerini belirterek, zaman zaman vefa günleri ile öğretmen buluşması etkinlikleri organize ettiklerini belirtti.

Şahin, 8'incisini gerçekleştirdikleri "Geleneksel Öğretmen Buluşması" etkinliğinde 1961-2023 yılları arasında Atatürk Ortaokulu'ndan emekliye ayrılan personelin bir araya geldiğini kaydetti.

Etkinlikte, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karamürsel Gençlik Merkezince öğretmen şarkıları müzik dinletisi, şiir ve tiyatro gösterisi yapıldı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Turgut Cüre, emekli İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Çimen, emekli Şube Müdürü Veysel Kandemir ve kurumda görev yapan müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenler katıldı.