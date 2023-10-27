Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. D. Fatih Kırışık, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ile görüştü

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. D. Fatih Kırışık, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ile görüşerek üniversitede düzenlenecek çalışmalar ve projeler hakkında konuştu. Ayrıca, Türk dünyası kurumları ve üniversiteleri ile işbirlikleri ve uluslararası öğrencilerin durumu üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. D. Fatih Kırışık, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev ile görüştü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜRKSOY genel merkezinde yapılan ziyarette, Karabük Üniversitesinde düzenlenmesi planlanan çalışmalar ve projeler hakkında konuşuldu.

Türk dünyası kurumları ve üniversiteleri ile işbirlikleri, ortak projeler, uluslararası öğrenciler, akademik faaliyetlerin geliştirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Kırışık, üniversitede düzenlenen müsabakalara katıldı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Cumhuriyetin 100. Yılı çerçevesinde kültür, bilim, inovasyon, spor ve sanat etkinlikleri kapsamında Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen müsabakalara katıldı.

Voleybol, sokak basketbolu, masa tenisi, satranç, bilek güreşi, bocce, dart gibi birçok spor dalında katılımcılar mücadele etti.

Rektör Kırışık, düzenlenen müsabakalarda öğrencileri ziyaret etti.

Kıyasıya geçen mücadelelere eşlik eden Kırışık, satranç, masa tenisi ve bilek güreşi müsabakalarına katılarak katılımcıların heyecanına ortak oldu.