İstanbul'da yeni eğitim yılı Vali Gül'ün katılımıyla başladı

İstanbul'da ilk ders zilini Vali Gül, öğrencilerle birlikte çaldı

İstanbul Valisi Gül:

İSTANBUL - İstanbul'da yeni eğitim ve öğretim yılı, Vali Davut Gül'ün öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çalmasıyla başladı. Yeni dönem için alınan tedbirlerle ilgili açıklama yapan Vali Gül, Milli Eğitim Temel Politikalarını İstanbul'da 4 tane farklı projeyle yürüteceklerini söyledi.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının başlamasıyla birlikte okullarda ilk ders zili çaldı. Beşiktaş'ta bulunan Murat Beyaz İlkokulu'nda İlköğretim Haftası Kutlama Programı düzenlendi. Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, İstanbul Valisi Davut Gül, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ve İstanbul Valisi Davut Gül, yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrıca programda öğrenciler şiir okudu, horon tepti ve doyasıya eğlendi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "2023- 2024 eğitim öğretim yılının ülkemize, milletimize, eğitim ve öğretimimize, eğitim camiamıza, öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, öğrencilerimizin eğitime erişimi ve katılımının sağlanması, zamanlarının önemli bir kısmını geçirdikleri okul ortamlarının ve öğrenme süreçlerinin iyileşmesi ve iyileştirilmesi hususlarını önemsiyoruz. Onların akademik ve mesleki yönden ilgilerine göre eğitim görmelerinin üzerine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz, kendilerini sürekli yenilemeli, mesleki gelişmeleri için düzenli olarak çabalayıp her zaman hazır halde bulunmaları önemli husustur. Bunun yanında, yönetici ve öğretmenlerimizin öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, velilerle ve sosyal çevre ile güçlü ilişkiler içerisinde olması gerekliliği eğitim açısından yadsınamaz bir gerçektir" şeklinde konuştu.

"Milli Eğitim Temel Politikalarını İstanbul'da dört tane farklı projeyle yürüteceğiz"

Programda konuşan Vali Gül, "Son 3 yılda gerek pandemiyle gerek depremle en çokta öğrencilerimiz bu olumsuz şartlarda çok etkilendi. Bunun olabildiğince gündemimizden çıkması için hem veliler boyutuyla, hem öğretmenler hem de idareciler boyutuyla inşallah çocuklarımıza bu sene daha iyi şartlarda, daha iyi bir eğitim vermeye gayret edeceğiz. Uzun yaz tatilinde özellikle öğretmenlerimizin üstün gayretiyle Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleri, sivil toplum kuruluşlarımızın okul aile birliklerimizin belediyelerimizin destekleriyle okullarımızın fiziki şartlarını olabildiğince düzeltmeye çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim alması için özellikle okul dışı güvenlik tedbirleri anlamında okul polis uygulaması yine devam edecek. İkili eğitim yapanların sabah erken, öğleden sonra geç çıktığı saatlerde ışıktan, karanlıktan etkilenmemesi için sokakların aydınlanması ve diğer etkenleri göz önünde bulundurarak bütün kurumlarımız tedbirlerini aldılar, almaya da devam ediyorlar. Milli Eğitim Temel Politikalarını inşallah İstanbul'da dört tane farklı projeyle yürüteceğiz. Bunlardan bir tanesi bütün okullarımızda, okul spor kulüplerimiz kurulacak ve okul spor kulüplerimizde beden eğitimi öğretmenlerimiz Gençlik Spor Müdürlüğümüzün teknik altyapısıyla yetenek taramaları olacak. Çocuklarımızı yeteneklerine göre öğrenci lisansı çıkartacağız. Dolayısıyla da her bir çocuğumuz ilkokuldan ve okul öncesinden başlayarak sporla tanışmış olacak. Bir diğer konumuz çocuklarımızın kitap okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi için geçmiş yıllardan kütüphanelerimiz zenginleştirilmişti. Bu zenginleştirilme devam edecek ve kitap okuma alışkanlıklarının artması için bu çalışmalarımızı öğretmenlerimizle birlikte devam ettireceğiz. Üçüncüsü her çocuğumuzun mutlaka bir enstrüman çalmasını istiyoruz. Bununla ilgili okullarda uygun olanların müzik sınıfı, uygun olmayanların enstrüman ihtiyaçların inşallah temin edeceğiz. Son olarak da çocuklarımızın ve gençlerimizin karar süreçlerine katılmaları, daha katılımcı olmaları, sosyal becerilerinin gelişmesi için okul meclislerini sınıflardan başlayarak il ölçeğine kadar hayata geçireceğiz. Bize her anlamda destek veren başta Milli Eğitim Bakanımız olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığımızın her kademesindeki yöneticilerine okul müdürlerimize ve bu işin temel taşı olan öğretmenlerimize, velilerimize bunların kıymetini bilerek olabildiğince gayret gösterecek her bir öğrencimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, eğitim öğretim dönemimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Vali Gül, öğrencilerle beraber ilk ders zilini çaldı. Öte yandan protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi.