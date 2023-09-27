Isparta'da Kaçak Yollarla Avlanan 400 Kilogram Kerevit Ele Geçirildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kaçak yollarla avlanan 400 kilogram kerevit ele geçirildi.

Eğirdir ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Bot Timi tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda Eğirdir Gölü'nden kaçak yollarla avlandığı tahmin edilen 21 adet plastik kasa içerisinde menşe belgesi olmayan yaklaşık 400 kilogram kerevite el konuldu. Ele geçirilen kerevitlerin Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Ekipleri tarafından göle iadesi yapıldı. - ISPARTA