Irak'ta Türkmen Hafız, evinde yüzlerce talebenin yetişmesini sağlıyor

Irak'ın Erbil kentinde yaşayan Türkmen Hafız Hacı Abdulbasıt, din ilimlerine adadığı evinde yüzlerce talebenin yetişmesini sağlıyor. Abdulbasıt'ın evi, din ilimleri merkezine dönüştürülmüş durumda ve 30 gönüllü hoca tarafından 400 talebe eğitim alıyor.

EMRAH AKBULAK - Irak'ın Erbil kentinde yaşayan 68 yaşındaki Türkmen Hafız Hacı Abdulbasıt, din ilimlerine adadığı evinde yüzlerce talebinin yetişmesini sağlıyor.

Erbilin Kaleli Türkmeni Abdulbasıt, iki katlı evini kendisi gibi hafızların yetişmesi için din ilimleri merkezine dönüştürdü.

Gönüllü olarak 30 hocanın 8 ayrı sınıfta verdiği dini derslere 400 talebe katılıyor.

Abdulbasıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dindar bir aileden geldiğini ve kendisinin de gençliğinde bir hafız okulundan mezun olduğunu söyledi.

7 yılda Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeyi tamamladığını belirten Abdulbasıt, "Hafızlık bana çok tesir etti. Eğer Allah bana ömür verirse, Kur'an'ın hakkını vermek ve İslam'a borçlu olduğumu düşündüğüm için din eğitimi veren bir yer açmayı düşündüm." diye konuştu.

Abdulbasıt, bir bina almaya ekonomik gücü yetmediği için kendi evini hafızlık eğitimi verilmesi için din eğitimi merkezine adadığını aktardı.

Gönüllü hocalar ücretsiz eğitim veriyor

Erkek, kadın ve çocukların ayrı sınıflarda ücretsiz eğitim aldığını dile getiren Abdulbasıt, "Burada 8 sınıf, 400 öğrenci ve 30 da eğitmenimiz var. Eğitmenlerimiz kendi imkanlarıyla, uzak yerlerden buraya ders vermeye geliyor. Hepsi de gönüllülük esasıyla çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Abdulbasıt, 4 ay süren ilk ders döneminin bittiğini ve ikinci dönemin başladıklarını belirterek, "Eğitimin içeriği Kur'an-ı Kerim okumak, tecvid, hadis ve adap gibi derslerden oluşuyor." dedi.

Merkezdeki eğitim masraflarına bazı vatandaşların da katkı sunduğunu vurgulayan Abdulbasıt, mevcut yerlerinin yetersiz olduğunu ve evinin bahçesinde bir başka bina daha inşa etmeyi planladıklarını söyledi.