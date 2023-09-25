Gökçealan Osmancık Üzüm Şenliği Coğrafi İşaret Belgesiyle Şenlendi

Gökçealan Osmancık Üzüm Şenliği, bu yıl coğrafi işaret belgesi ile şenlendi. Her yıl Osmancık üzümünü daha geniş kitlelere tanıtmak ve katma değerini artırmak amacıyla düzenlenen şenlikte, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Osmancık üzümünün patent alma sürecinin tamamlandığı müjdesini verdi.

Gökçealan Osmancık Üzüm Şenliği, çiftçi buluşması ile başladı. Çiftçi buluşmasında, küresel iklim değişikliğinin üretim üzerindeki etkisine vurgu yapan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, üreticilerle birlikte şenliğin yapılmasına karar verdiklerini belirtti.

"Türkiye'de belki de bir ilk"

Şenliği patent müjdesiyle düzenlediklerini belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "2020 yılından bu yana ciddi efor sarf ediyoruz. En sonunda gururla söylemek gerekir ki, Türkiye'de belki de bir ilk, bir köyün özelinde Gökçealan, Osmancık üzümümüzün coğrafi işaretini aldık. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Çiftçi buluşmasında, tarımsal üretimin devamı için toprağın korunmasına dikkat çeken Başkan Ceritoğlu Sengel, iki yıl önce Havutçulu'da JES yapılmaması için açılan davanın üretici lehine sonuçlandığını, Havutçulu'da ÇED raporu için ilgili şirketin yeni bir başvuru yaptığını belirtti. Ceritoğlu Sengel, "Şimdi hepimiz bir şenlik için buradayız. Üretim için buradayız. Gıda güvenliği için buradayız. Sağlıklı ürünler üretilsin diye bir aradayız. Çiftçimiz de kazansın diye bir aradayız. Herkesi sanki şenlik olurmuşçasına bizi takip ederek direnişimize destek olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Çiftçi buluşmasında konuşan Ege Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Şen de, coğrafi işaret belgesiyle Osmancık üzümü üreticisi olmanın sorumluluğunun arttığını belirtti. Şen, "Bundan sonra budamadan hasada kadar olan süreçte bazı şeyleri birlikte yürüteceğiz. Osmancık üzümünün bu bölgede daha iyi bir şekilde üretmek, katma değerini arttırmak için birtakım çalışmalar yapacağız" dedi.

Adnan Menderes Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Ertan ise coğrafi işaretin Osmancık üzümünün rekabet gücünü arttıracağını belirterek, "Her zaman için kendi yöresel ürünlerinize, yerel çeşitlerinize sahip çıkın. Verim ve kaliteyi arttırmak için ilgili paydaşlar ve ilçe tarım müdürlüklerinin yanı sıra üniversite olarak bizler de üreticilerimize teknik olarak destek vermeye hazırız" şeklinde konuştu.

Bornova Belediyesinde ziraat mühendisi olarak görev yapan Anıl Ayvaz da, coğrafi işaretli ürünlerin kendi piyasasını oluşturduğunu, Bornova Belediyesi olarak Kınalı Bamya ve Misket Üzümü ile deneyimlediklerini paylaşarak, "Büyük market zincirleri, büyük toptancılar bizim patentli ürünlerimizi almak istiyorlar. Dolayısıyla Osmancık üzümü üreticisi olarak sizlerin kooperatifinize sahip çıkıp Selçuk Belediyesi ile dirsek temasında olmanız gerekiyor" diye aktardı.

Öte yandan, çevre ilçelerden gelen birçok ziyaretçinin katıldığı şenlikte, 100'e yakın üretici ve el sanatçısı stant açtı. Çiftçi buluşmasının ardından Gökçealan Osmancık Üzüm Şenliği, Grup Asparagas ve Efes Kent Orkestrası konserleriyle akşam saatlerine kadar devam etti. - İZMİR