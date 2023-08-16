Foodfest Antalya Gastronomi Festivali Başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Foodfest Antalya Gastronomi Festivali 1-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Üç gün sürecek festivalimiz boyunca, yine söyleşilere, panellere, etkinliklere ve konserlere ev sahipliği yapacak; dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelen konukları ağırlayacağız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yerel gıdaya ve sürdürülebilir tarıma sahip çıkmanın önemini vurgulamak amacıyla geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen 2. Foodfest Antalya Gastronomi Festivali 1-3 Eylül tarihleri arasında Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilecek. Festival öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 'Antalya'da dünyaya' mottosuyla başlatılan festivalin bu yıl ikincisi gerçekleştirdiklerini söyledi. Böcek, "Sürdürülebilirlik, biyoçeşitlilik ve yerel ürünlerin desteklenmesi düşüncesiyle çıktığımız yolda; daha güzel, daha yaşanabilir bir dünya ve Antalya hayalimizi gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu hayalin gerçeğe dönüşmesinde; doğal kaynaklarımızı, topraklarımızın taşıdığı değerleri, kültür mirasımızı korumanın ve güçlendirmenin önemini biliyoruz" dedi.

"Kentin hafızasında önemli bir yere sahip olan yapıları yeniden canlandırıyoruz"

Göreve geldikleri ilk günden bu yana çalışmalarını bu şuur ve yerelden kalkınma modeli ile inşa ettiklerinin altını çizen Böcek, "Yerel tarıma, yerel gıdaya, yerel üreticiye sahip çıkıyoruz. Bu düşüncelerle 2019 yılından bu yana 'Antalya'mız yeniden turunç koksun' diye binlerce turunç ağacı dikimi yapıyoruz. Kentin hafızasında önemli bir yere sahip olan yapıları yeniden canlandırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelen konukları ağırlayacağız"

Böcek, gastronominin turizminin geliştirilmesine önemli bir katkı sağlayacağına işaret ederek, "Bugün bizi bir araya getiren gastronomi festivalimiz de bu çalışmalarımızı taçlandırdığımız bir değer oldu. Festivalimiz sayesinde aralarında Michelin yıldızlıların da olduğu birbirinden usta şeflerimiz coğrafi işaret alan yöresel ürünlerimizle yeni lezzetler keşfedip onları dünya mutfağına taşıdılar ve taşımaya devam edecekler. Üç gün sürecek festivalimiz boyunca, yine söyleşilere, panellere, etkinliklere ve konserlere ev sahipliği yapacak; dünyanın ve ülkemizin dört bir yanından gelen konukları ağırlayacağız" diye konuştu.

Kurulan yöresel ürünlerin yer aldığı stantlar gezilmesinin ardından sona eren toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Foodfest Antalya İçerik Direktörü Gökmen Sözen, Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, Antalya Gastronomi ve işletmecileri Derneği üyesi Mehmet Akdağ, TV Programcısı ünlü şef Arda Türkmen katıldı. - ANTALYA