Avrupa Bilim Eğitimi Araştırma Derneği (ESERA) tarafından düzenlenen "ESERA 2023 Konferansı" Nevşehir'de başladı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), Hacettepe Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinin ev sahipliğinde, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kongre Merkezi'ndeki programa 65 ülkeden 1000'e yakın akademisyen ve araştırmacı katıldı.

ESERA tarafından 1995 yılından beri iki yılda bir farklı ülkede düzenlenen konferans, bu yıl "Bilim Eğitimini Kültürel Mirasla Birleştirmek" temasıyla gerçekleştiriliyor.

NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyelerinin dinletisi ile başlayan programda, Kapadokya bölgesinin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin anlatıldığı kısa film izlendi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, açılış konuşmasında, akademik ve bilimsel etkinliklerin üniversiteler açısından önemli olduğunu belirterek, programa ev sahipliği yapmanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Kapadokya'nın UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde yer aldığını hatırlatan Aktekin, "ESERA 2023 Konferansı'nın temasının 'Bilim Eğitimini Kültürel Mirasla Birleştirmek' olarak belirlenmesi isabetli olmuştur. Bölgenin kültür açısından son derece zengin olması ve birçok tarihi kültürün mirasını bugüne kadar taşıması nedeniyle, kültürel miras kavramı yönünden bilim öğretimine yeni bir bakış açısı kazandıracağını umuyorum." dedi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan da Kapodokya'nın tarih boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış gözde turizm merkezlerinden olduğunu ifade ederek, "Nevşehir dünyada eşi benzeri bulunmayan tabiat harikası doğal oluşumlara, kadim bir tarihi geçmişe ve çok sayıda kültürel varlığa sahip bir ilimizdir. Bu doğal ve kültürel mirasın en iyi şekilde korunabilmesi ve geleceğe taşınabilmesi için özel ve ayrıcalıklı bir yönetim sisteminin uygulandığı iki ilimizden biri durumundadır." diye konuştu.

Fidan, bilimsel ve kültürel etkinliklerin, bölgenin sosyal ve kültürel hayatının zenginleşmesine katkı sunduğunu da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından program farklı salonlarda İngilizce sunumlarla devam etti.

Etkinlik 1 Eylül'de sona erecek.